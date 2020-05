Brendan McDermid/Reuters Desde o ano passado, a Amazon vem demostrando interesse na área de veículos autônomos

A Amazon está em negociações avançadas para comprar a startup Zoox, iniciativa que ampliaria o alcance da gigante de comércio eletrônico em tecnologia de veículos autônomos, informou o jornal americano Wall Street Journal na terça-feira, 26.

O acordo avaliará a Zoox em menos de US$ 3,2 bilhões, valor que havia alcançado numa rodada de financiamento em 2018, informou o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Um acordo pode demorar semanas e as discussões podem não evoluir, acrescentou a reportagem. A Amazon aumentou o interesse no setor de condução autônoma, participando de uma rodada de investimentos de US$ 530 milhões no ano passado na startup Aurora Innovation. Tanto a Amazon quanto a Zoox recusaram um pedido da Reuters para comentar.