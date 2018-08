REUTERS/Kim Kyung-Hoon A Amazon é uma empresa norte-americana que começou como uma loja de livros e nos últimos anos se tornou um império de negócios

Algo estranho está acontecendo no Twitter: uma série de funcionários da Amazon estão publicando tweets dizendo que é muito bom trabalhar nos armazéns da empresa. Elogio gratuito? Robôs? O site TechCrunch revelou nesta sexta-feira, 24, que não é bem assim: existe um padrão entre as contas, e publicar os tweets faz parte do trabalho dos funcionários. Isso acontece ao mesmo tempo que a Amazon está na mira de críticas sobre a condição de trabalho em seus armazéns.

Segundo o TechCrunch, todas as contas tem o mesmo plano de fundo no Twitter – o sorriso que é símbolo da Amazon, com um fundo amarelo. Além disso, todas as contas têm as biografias idênticas e o título "Embaixadores FC" em seus nomes de perfil, acompanhados pelo emoji de uma caixa.

O site começou a investigar o caso depois que o usuário do Twitter Flamboyant Shoes Guy chamou atenção para os tweets estranhos – ele achava que eram robôs. Todas as contas publicam incessantemente mensagens otimistas sobre como é ótimo trabalhar na Amazon e sobre como eles estão felizes por estarem lá.

O TechCrunch mostra que no próprio texto dos tweets alguns padrões se repetem. Os assuntos mais frequentes são sobre eles terem sim pausas para ir ao banheiro, sobre a temperatura agradável dos depósitos, os excelentes benefícios e salários justos.

Por mais que pareçam robôs, a Amazon garante que os tweets são publicados por funcionários reais – e as publicações fazem parte do trabalho deste cargo, que tem como uma das funções espalhar essa mensagem da empresa.

“Embaixadores FC são funcionários que têm experiência em trabalhar em nossos centros distribuição. É importante que façamos um bom trabalho educando as pessoas sobre o ambiente real dentro de nossos centros de distribuição, e esse programa é uma grande parte disso junto com as visitas que promovemos ao centro de distribuição”, afirmou a Amazon, em resposta ao TechCrunch.