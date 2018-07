Michael Nelson/EFE Amazon, de Jeff Bezos, mira chips exclusivos

A Amazon pagou cerca de US$ 90 milhões para comprar a fabricante das câmeras de segurança residencial Blink, uma aposta secreta nos chips de baixo consumo de energia da startup, disseram fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.

A lógica e o valor do acordo da transação, fechada no fim do ano passado – até então desconhecidos – sublinham como a Amazon pretende fazer mais do que vender uma câmera popular, como os analistas pensavam. A varejista da internet está explorando chips exclusivos da Blink que podem reduzir os gastos de produção e aumentar a vida das baterias de outros dispositivos, começando por sua Cloud Cam e podem se estender para sua família de alto-falantes Echo, disse uma das fontes.

A Amazon vê seus dispositivos de uso doméstico como algo essencial para aprofundar o relacionamento com compradores. Atualmente, a câmera Cloud Cam e os alto-falantes Echo precisam de uma fonte ligada à tomada para funcionar. A Blink, que afirma que suas câmeras funcionam durante dois anos com um simples par de pilhas de lítio pequenas, poderia mudar isso.

Procurada, a Amazon não quis comentar o assunto.

Estratégia. Analistas veem a Blink como parte da estratégia da rede varejista para o Amazon Key, novo programa por meio do qual os clientes podem instalar uma fechadura inteligente e uma câmera de segurança para que entregadores possam deixar encomendas em suas casas na ausência do comprador. A Amazon também vê oportunidade no mercado de câmeras de segurança à medida que a tecnologia de casas inteligentes se expande.