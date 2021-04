Lucy Nicholson/Reuters No novo serviço, os motoristas da Amazon entregariam o produto, removeriam todas as embalagens e, depois, realizariam a montagem

A varejista americana Amazon pode dar mais um passo para sofisticar suas entregas. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a empresa planeja lançar um serviço de montagem de móveis para facilitar a compra desse tipo de produto pela internet.

Entrando nesse mercado, a Amazon mira competição com outras empresas como as americanas Wayfair e Best Buy. Inicialmente, a companhia deve lançar o serviço no Estado de Virginia, nos Estados Unidos, e em pelo menos dois outros mercados, ainda não revelados.

Segundo a Bloomberg, no novo serviço, os motoristas da Amazon entregariam o produto, removeriam todas as embalagens e, depois, realizariam a montagem. No caso de o cliente não ficar satisfeito com o item, eles seriam responsáveis por levar o produto de volta.

Esse trabalho extra, porém, pode agravar um problema que a Amazon vem enfrentando: a empresa tem sido pressionada a oferecer melhores condições de trabalho aos seus motoristas e também a seus funcionários de centros de distribuição.

Recentemente, houve uma votação de funcionários do Alabama (EUA) para uma possível sindicalização, que acabou fracassando — o medo de perder o emprego gerou uma baixa histórica em adesão, configurando uma vitória para a Amazon. Segundo os trabalhadores, alguns depósitos da companhia não respeitavam os horários de pausa para almoço e descanso, e exerciam pressão para que os trabalhadores ficassem muitas horas trabalhando sem parar.