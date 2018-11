Lindsey Wasson/Reuters Dois novos prédios da Amazon serão parecidos com a sede de Seattle, disseram fontes

Leia mais Ação da Amazon cai e empresa perde US$ 51 bi

A Amazon pode ter mudado de ideia sobre onde e como lançará a sua nova sede na América do Norte. Segundo o jornal Wall Street Journal, a Amazon estuda a possibilidade de “desmembrar” a sua segunda sede, dividindo-a em duas cidades – ao contrário do que foi revelado até agora pela companhia. A oportunidade de ser a nova sede da gigante é disputada por 20 cidades, devido à promessa de empregos e aquecimento da economia.

Fontes ouvidas pelo jornal americano disseram que a empresa está cogitando construir dois escritórios iguais, com características semelhantes às vistas na matriz, em Seattle. A ideia de dividir a nova sede é justificada também pela facilidade de recrutar talentos, evitando que as pessoas tenham de se mudar para trabalhar na companhia.

Segundo o WSJ, isso resolveria possíveis problemas para a administração do município escolhido e para a própria Amazon, tendo em vista que a contratação de dezenas de milhares de trabalhadores poderia causar problemas estruturais, em segmentos como trânsito e moradia. Caso a nova ideia seja aceita, a Amazon dividiria os 50 mil novos funcionários.

A empresa não divulgou quais cidades poderiam receber os novos postos de trabalho. No domingo, o WSJ informou que a Amazon estava em negociações avançadas com as prefeituras de Crystal, na Virginia, Dallas, no Texas, e de Nova York. A decisão deve ser divulgada ainda esta semana.

Suspense. Nos Estados Unidos, a busca pela “sede número dois” está cercada de segredo. Mesmo líderes da sociedade civil não conseguem saber que tipo de incentivos fiscais e outros atrativos foram solicitados pela Amazon.

Já as cidades miram benefícios a longo prazo: além dos empregos diretos, a Amazon diz que criou 53 mil vagas indiretas na região de Seattle. A presença da Amazon na cidade teria adicionado cerca de US$ 38 milhões à economia local entre os anos de 2010 e 2016.