EFE/MICHAEL NELSON Empresa tem se aproximado de serviços financeiros; no ano passado, começou a emprestar dinheiro a vendedores que usam sua plataforma

A Amazon está em negociações para criar um produto no estilo de conta corrente digital em parceria com grandes bancos, como JPMorgan Chase & Co, informou o jornal americano The Wall Street Journal na edição desta segunda-feira, 5, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

As negociações da Amazon com instituições financeiras são uma tentativa de criar um produto para atrair consumidores mais jovens, principalmente aqueles sem conta corrente, informou o WSJ, acrescentando que a iniciativa não levaria a varejista a se tornar um banco.

A gigante de comércio eletrônico tem contemplado a entrada no setor financeiro há anos. A companhia tenta trazer o AmazonPay para lojas e deve iniciar com a rede de supermercados Whole Foods, segundo o jornal.

Procurados pela Reuters, Amazon e JPMorgan não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

O processo ainda está em estágio inicial e pode não ser concluído, conforme a reportagem. Após a notícia, ações de grandes bancos americanos ficaram sob pressão nesta segunda-feira. "Sempre que você vê uma manchete mostrando a Amazon podendo oferecer uma conta corrente com o JPMorgan, isso leva investidores a vender primeiro, diante da incerteza, e perguntar depois”, disse ele.

Não seria a primeira iniciativa da varejista em parceria com o JPMorgan: em janeiro, as duas empresas se uniram ao fundo de investimentos Berkshire Hathaway e criar uma companhia para cuidar da saúde de suas centenas de milhares de funcionários.