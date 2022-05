Kim Kyung-Hoon/Reuters Amazon avisou clientes sobre aumento de preços no Prime a partir desta sexta-feira, 20

O serviço de streaming Amazon Prime Video avisou nesta sexta-feira, 20, por e-mail, os clientes do País sobre o aumento de preço, que irá de R$ 9,90 para R$ 14,90 ao mês.

O aumento começa a valer a partir desta sexta-feira e já havia sido anunciado no início de maio. No plano anual, o preço da assinatura vai de R$ 89 para R$ 119.

O Prime Video está entre os serviços de streaming com menores preços no País, atrás do Apple TV+, que tem mensalidade de R$ 9,90.

A Netflix tem planos a partir de R$ 25,90, enquanto a rival Disney+ vende planos de R$ 27,90. Já a Globoplay tem streaming de vídeos, séries e novelas com preços a partir de R$ 22,90.

No último trimestre, a Netflix reportou sua primeira perda de assinantes dos últimos 11 anos, em parte, devido à perda de clientes na Rússia, em razão da guerra contra a Ucrânia.

Preços

- Amazon Prime Video: R$ 14,90

- Apple TV+: R$ 9,90

- Disney+: R$ 27,90

- GloboPlay: R$ 22,90

- Netflix: R$ 25,90