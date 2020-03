Seguindo uma tendência de outros serviços de streaming de vídeo no País, o Amazon Prime Video também vai reduzir a qualidade de transmissão no Brasil. A empresa confirmou ao Estado, por meio de nota, que está colaborando com operadoras no País para reduzir as taxas de bits de seus vídeos, buscando evitar sobrecargas e congestionamentos de rede em meio à crise do coronavírus.

"Estamos buscando manter uma experiência de streaming de qualidade para nossos clientes", disse a empresa, que adotou política semelhante à da Netflix. As duas companhias vão permitir que os vídeos sigam sendo exibidos em quaisquer resoluções, incluindo Full HD e 4K, mas vão reduzir a quantidade de transmissões feitas ao mesmo tempo para os usuários. A política de transmissões simultâneas é uma das ferramentas que os serviços encontraram para evitar que os vídeos 'travem' ou 'engasguem' durante a exibição.

A Amazon não informou ao Estado qual é sua meta de redução de tráfego de internet nem por quanto tempo a medida será válida – no início da semana, ao adotar política semelhante, a Netflix informou que fará isso por 30 dias, com objetivo de reduzir o fluxo de dados em 25%.

Iniciativas se proliferam

Aqui no Brasil, outras empresas também decidiram adotar a redução de qualidade de vídeos para evitar a sobrecarga da infraestrutura de internet. No domingo, 22, a Globo anunciou que vai cortar as transmissões em 4K e Full HD dos seus serviços de streaming, incluindo Globoplay, Globosat Play, Globoesporte.com, GShow e o site G1. Todos os vídeos serão exibidos apenas em alta definição (720p), buscando gerar economia de tráfego – segundo a empresa, isso significa uma economia de 52% no tráfego de dados em um capítulo de novela de 60 minutos que era transmitido originalmente em Full HD.

Quem também entrou na mesma linha foram Facebook e Instagram, sem detalhar suas medidas, e o serviço de streaming Looke, que tem catálogo de filmes e também aluguel de lançamentos do cinema. Já o YouTube afirmou que deixará a exibição de todos os vídeos padronizada para definição padrão (SD, 480p), mas possibilitará ao usuário o ajuste manual.