Pascal Rossignol/Reuters A Amazon afirma que novos conteúdos serão adicionados ao Prime Video Channels nos próximos meses

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 2, o lançamento do Prime Video Channels para o Brasil. O serviço permite que usuários tenham acesso a outras plataformas de streaming a partir da assinatura do Prime Video. Por uma mensalidade a partir de R$ 9,50, o Prime Video Channels dará acesso a canais como Starzplay, Paramount+, MGM, Looke e Noggin — separadamente, as assinaturas dessas plataformas podem custar até R$ 19,90.

O objetivo do serviço é facilitar o acesso a mais filmes e séries dentro de uma única conta. Além das plataformas anunciadas, a Amazon afirma que novos conteúdos serão adicionados ao Prime Video Channels nos próximos meses.

Segundo a empresa, o pacote está disponível para testes gratuitos de sete dias. O Paramount+ possui séries como The Handmaid’s Tale e Yellowstone, enquanto o Starzplay tem entre seus títulos Normal People e The Act.

O Prime Video Channels já estava disponível anteriormente em outros países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.