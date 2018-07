Reuters

A empresa de comércio eletrônico Amazon está tentando obter uma patente nos Estados Unidos para usar selfies – em vez de senhas com letras e números – para fazer compras utilizando smartphones.

A empresa com base em Seattle explicou que, ao combinar as capacidades de uma câmera e os sensores de um smartphone com o rosto e gestos reconhecidos por um software, é possível conseguir maior segurança do que utilizando senhas ou números de identificação.

“Uma abordagem como essa permite a autenticação sem que o usuário tenha que interagir fisicamente com um dispositivo de computador, o que pode habilitar o usuário a acessar informações apenas olhando para uma câmera, fazendo um simples gesto, como um sorriso ou qualquer outra ação”, indicou a Amazon no pedido da patente apresentado no fim do ano passado.

“Tal autenticação pode ser utilizada amigavelmente, particularmente em relação aos enfoques convencionais, tais como digitar ou lembrar longas senhas, e pode fornecer uma segurança reforçada, porque pode ser difícil para outra pessoa replicar o rosto do usuário em três dimensões”, disse a empresa.

As câmeras de smartphones gravariam trechos de vídeos para evitar que sejam enganadas com a utilização de uma foto de outra pessoa para uma transação on-line, de acordo com o pedido da patente.

“O aparelho pode motivar o usuário a fazer certas ações, movimentos ou gestos, como sorrir, piscar ou inclinar a cabeça”, acrescentou a Amazon em seu pedido.

