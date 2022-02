Brendan Mcdermid Após a saída do fundador Jeff Bezos em 2021, Amazon é comandada por Andy Jassy

Surfando nas festas de fim de ano, a Amazon viu dobrar o seu lucro líquido no quarto trimestre de 2021, chegando a US$ 14,3 bilhões. Após o fechamento do pregão da Bolsa americana e a divulgação do balanço financeiro, as ações da gigante subiram a 18% nesta quinta-feira, 3.

As vendas da companhia de tecnologia totalizaram US$ 137,4 bilhões, crecimento de 9% na comparação com o 4.º trimestre de 2020, quando somou US$ 125,6 bilhões. Para a Amazon, o fim de ano é a principal data da companhia, cuja plataforma de comércio eletrônico ganha fôlego com Black Friday, Cyber Monday e Natal — no balanço, a firma diz que as vendas foram recorde em 2021.

A Amazon também se deu bem no acumulado de 2021: o lucro foi de US$ 33,4 bilhões, alta de 56% ante 2020. As vendas no ano somaram US$ 469,8 bilhões, crescimento de 22% sobre o primeiro ano de pandemia.

“Dado o extraordinário crescimento que vimos em 2020, quando clientes ficaram predominantemente em casa, e o fato de que continuamos a crescer em 2021, nosso time de varejo efetivamente operou em 'modo de pico' por quase dois anos. É um esforço imenso, e eu estou agradecido e orgulhoso do quanto nossas equipes se esforçaram para atender aos consumidores”, declarou em nota o atual presidente executivo da Amazon, Andy Jassy, que assumiu o cargo em julho do ano passado após a saída do fundador Jeff Bezos.

A declaração acontece após a Amazon enfrentar pressões trabalhistas nos Estados Unidos, onde funcionários afirmam sofrer com más condições de trabalho e tentaram se sindicalizar, desafiando a vontade da companhia. Como resposta, Andy Jassy aumentou o salário dos trabalhadores para US$ 18 por hora, entre outras medidas. Ao todo, são 1,6 milhões de funcionários pelo mundo, diz o balanço.

Nuvem

Tornando-se um dos principais negócios da Amazon, a Amazon Web Services (AWS), serviço de nuvem da empresa e líder mundial no segmento, superou as previsões dos analistas. O negócio gerou US$ 17,7 bilhões em receita no quatro trimestre de 2021, aumento de 39,5% na comparação com igual período de 2020. No acumulado anual, a AWS somou US$ 71 bilhões, diz o balanço, citando uma alta de 40% ano a ano.

Junto com a AWS, o serviço de nuvem tem a Microsoft e o Google como principais concorrentes, também realizando investimentos de peso no segmento, responsável por acelerar a digitalização de serviços e empresas pelo mundo.

Em 2021, a AWS ganhou como cliente outra empresa de tecnologia: a Meta, grupo dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, cuja escolha se deu por “acelerar a pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial”.

Além do e-commerce

Além da plataforma de e-commerce e do serviço de nuvem, a Amazon possui dispositivos de tecnologia próprios, como a caixa de som inteligente Alexa, o leitor digital Kindle e o boxset de televisão Fire. Apesar da importância dentro do negócio, a companhia não forneceu informações sobre o desempenho dessa categoria.

A companhia também aposta no Prime, que dá aos assinantes descontos exclusivos na plataforma, maior velocidade de entrega das encomendas e um pacote de assinaturas de streaming de música, filmes, séries de TV e esportes ao vivo. O serviço deve ficar mais caro nos EUA, segundo informou a empresa nesta quinta, saltando para US$ 15.

Nesta quinta-feira, a companhia revelou que irá estrear em setembro de 2022 uma série inspirada nos livros de O Senhor dos Anéis, do britânico J.R.R. Tolkien.

Expectativas para 2022

Após o volume recorde de vendas, a Amazon enumerou os possíveis entraves para o desempenho em 2022: extensão da pandemia de covid-19, flutuações em moedas estrangeiras, alterações no consumo global, inflação, problemas trabalhistas e desaceleração da digitalização pelo mundo.

A expectativa da empresa é que as vendas fechem entre US$ 112 bilhões e US$ 117 bilhões no primeiro trimestre deste ano, alta de até 8% na comparação com o ano passado. / COM RAFAEL NUNES