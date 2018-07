Reuters Gigante do comércio eletrônico, Amazon interrompeu a venda de celulares da Blu

A Amazon disse nesta quarta-feira, 2, que está suspendendo as vendas de telefones com o sistema operacional Android da fabricante Blu. A decisão da gigante do comércio eletrônico, nos Estados Unidos, surge após uma apresentação de segurança, na última semana, que destacou que três dos modelos da fabricante tinha uma falha de segurança e enviavam informações pessoais para terceiros na China.

Realizada na conferência de segurança Black Hat, em Las Vegas, a apresentação ocorreu oito meses após a empresa de segurança digital Krypto Wire alertar sobre os dispositivos da Blu. Segundo este primeiro relatório, os telefones de baixo custa da fabricante enviavam enormes quantidades de dados pessoais sobre as atividades de usuários para servidores na China.

Os dados enviados incluíam todo o corpo de mensagens de texto, listas de contatos, histórico de chamadas com números de telefone completos e identificadores de dispositivos exclusivos, incluindo Identidade Internacional de Assinante Móvel e Identidade Internacional de Equipamentos Móveis. A empresa que recebia os dados, chamada AdUps, afirma que a coleta era um erro.

No entanto, depois deste relatório enviado há oito meses, pesquisadores da Krypto Wire continuaram a detectar envio de informações para a AdUps, na China, ainda que de modo mais limitado e em apenas três modelos. A Amazon, no entanto, já afirmou que deixará de vender os produtos da fabricante até que os problemas sejam inteiramente resolvidos nos três modelos.

“Recentemente, fomos alertados sobre uma questão de falha de segurança em telefones da fabricante Blu, sendo que alguns eram vendidos na Amazon”, afirmaram os representantes do comércio eletrônico em comunicado ao site de tecnologia Ars Technica. “Para manter a privacidade e a segurança de nossos clientes, todos os modelos de celular da Blu ficarão indisponíveis na Amazon.”

Procurada pelo Ars Technica, a Blu disse que a coleta de dados é padrão. “Os dados que são coletados são para relatórios básicos de informação”, escreveu a diretora de marketing da Blu, Carmen Gonzalez. "Esta coleta de dados está em linha com todos os outros fabricantes de dispositivos de dispositivos inteligentes no mundo. Não há nada fora do comum que está sendo coletado e certamente não afetam a privacidade ou a segurança de qualquer usuário".