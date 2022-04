REUTERS/Brendan McDermid Segundo rumores, Amazon estaria trabalhando em projeto de realidade virtual

Depois de Google, Sony e Facebook, parece que chegou a hora da Amazon se aventurar no mundo da realidade virtual (RV). A gigante do comércio online estaria contratando uma série de funcionários com funções voltadas para o desenvolvimento de tecnologia, segundo o site Protocol.

De acordo com a reportagem, os anúncios de vagas seriam para as áreas de design, pesquisa e visão computacional. Ainda segundo o site, a Amazon já havia mencionado que estava trabalhando num produto exclusivo para seus clientes. Até aqui, porém, não era possível saber do que se tratava.

Na corrida pelo metaverso, tão visada pelas gigantes da tecnologia como a Microsoft, Apple, Google e Facebook, a empresa de Jeff Bezos largou bem depois. Isso, porém, não significa desvantagem.

Os gadgets domésticos inteligentes da empresa podem servir como referência no desenvolvimento dos óculos, além de oferecerem a possibilidade ao novo acessório de funcionamento integrado. Outros detalhes técnicos do novo dispositivo não estão disponíveis.

A Amazon também não tem uma data específica para apresentar seu projeto, algo que ocorre também com os seus concorrentes. A Apple quer apresentar seu aparelho em 2023, enquanto Google e Facebook querem lançar seus óculos até 2024.