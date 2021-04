Mike Segar/Reuters Amazon divulga balanço financeiro

A pandemia impulsionou os negócios de gigantes da tecnologia. Depois de Google e Facebook, a Amazon confirmou a consolidação da tendência. Nesta quinta, 29, a empresa registrou receita de US$ 108 bilhões no primeiro trimestre, aumento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o novo coronavírus ainda não havia se espalhado por todo o mundo.

O resultado bateu as expectativas do mercado, que esperava receita de US$ 104 bilhões - as ações da empresa tiveram alta de quase 4% após o fechamento do mercado. Para o próximo trimestre, a empresa projeta receita entre US$ 110 bilhões e US$ 116 bilhões, acima da expectativa de analistas de US$ 108 bilhões. As vendas no mundo cresceram 60%, enquanto alta na América do Norte foi de 40%.

Além dos resultados de varejo, as outras divisões da empresa também registraram crescimento. A divisão de serviços em nuvem, líder em sua categoria, teve crescimento de 32%, chegando a US$ 13,5 bilhões. É mais uma categoria beneficiada pela pandemia, com a migração de serviços para infraestruturas na nuvem. A categoria "outras", que inclui a divisão de anúncios comerciais, teve crescimento de 77% na receita e chegou a US$ 6,09 bilhões.

A empresa também mostrou o resultado da pandemia para o Amazon Prime Video, serviço de streaming de vídeo, que teve 175 milhões de expectadores e aumento de 70% no consumo de conteúdo. Segundo a empresa, o Amazon Prime, pacote de benefícios da empresa, atingiu a marca de 200 milhões de clientes em todo o mundo.

"O trimestre foi fantástico sob todos os aspectos e mostra como os hábitos aprendidos na pandemia permanecerão já que os consumidores se inclinarão mais em direção ao digital", disse o Poonam Goyal, analista da Bloomberg Intelligence.

Com o resultado, a Amazon já tem valor de mercado de US$ 1,8 trilhão e se aproxima da marca de US$ 2 trilhões, atingida apenas a Apple.

Números gigantes

A Amazon não foi a única a divulgar números positivos. Nesta semana, a Apple anunciou que dobrou o lucro no primeiro trimestre. O Google teve o segundo melhor trimestre da história, com lucro de US$ 55,3 bilhões. Já o Facebook teve aumento de 48% na receita.