Reuters Gigante do comércio eletrônico abre loja de moda física.

Depois de se estabelecer como gigante no comércio eletrônico, a Amazon se prepara para mais um passo dentro do varejo, fazendo o caminho contrário ao de sua trajetória. Nos EUA, ela prepara a abertura de lojas físicas de roupas - anúncio foi feito nesta quinta, 20

A ideia da loja é oferecer exclusividade e proporcionar uma experiência mais reservada, rápida e tecnológica para os clientes, com provadores automatizados com telas de toque para os clientes escolherem roupas e algoritmos de recomendação de peças.

"Não faríamos nada no varejo físico a menos que sentíssemos que poderíamos melhorar significativamente a experiência do cliente", disse Simoina Vasen, diretora administrativa da companhia.

A “Amazon Style” foi planejada perto de Los Angeles, EUA, e é menor do que uma loja de departamentos típica. As roupas estão nas prateleiras e os clientes usam um código no app da Amazon para selecionar a cor e o tamanho que desejam. Para experimentar as roupas, que ficam guardadas nos fundos, os compradores entram em uma fila virtual para um provador que desbloqueiam com o smartphone. .

No interior, o provador é "um espaço pessoal para você continuar fazendo compras sem precisar sair", disse Vasen. Cada um tem uma tela sensível ao toque que permite que os compradores solicitem mais itens que a equipe entrega em um armário seguro de dois lados."É como um armário mágico com uma seleção aparentemente interminável", disse Vasen.

As telas também sugerem itens para os compradores. A Amazon mantém um registro de todas as mercadorias que um cliente digitaliza para que seus algoritmos personalizem as recomendações de roupas. Os compradores também podem preencher uma pesquisa de estilo. Quando chegam ao provador, os funcionários já depositaram os itens solicitados pelos clientes e outros que a Amazon escolheu.

A Amazon já havia revelado a tecnologia para ajudar os clientes a escolher roupas antes. A empresa ultrapassou o Walmart Inc como o varejista de roupas mais comprado nos Estados Unidos, de acordo com pesquisa de analistas. Mas ainda tem espaço para expandir e competir com empresas como Macy's e Nordstrom que abriram lojas de formato menor. A linha de mercadorias físicas e lojas de conveniência da Amazon ainda precisa superar esses nomes no mundo físico.

A nova loja da empresa visa atrair uma ampla gama de compradores com centenas de marcas, disse Vasen,recusando-se a citar exemplos. A loja conta com centenas de funcionários e nenhum atendente de caixa, como algumas lojas da Amazon. Ainda assim, usando um sistema biométrico conhecido como Amazon One, os clientes podem pagar com um toque da palma da mão.