A Amazon planeja oferecer empregos permanentes para cerca de 70% dos funcionários temporários contratados nos Estados Unidos para atender à demanda de serviço durante a pandemia de coronavírus, informou a empresa nesta quinta-feira, 28.

A maior varejista online do mundo começará a informar 125 mil funcionários de centros de distribuição em junho que eles podem manter suas funções a longo prazo. Os 50 mil trabalhadores restantes permanecerão em contratos sazonais que duram até 11 meses, disse uma porta-voz da empresa.

Brendan McDermit/Reuters Os 50 mil funcionários sem contrato permanente devem receber propostas sazonais para continuar trabalhando

A decisão é um sinal de que as vendas da Amazon aumentaram o suficiente para justificar uma força de trabalho expandida para o atendimento de pedidos, mesmo quando as medidas de isolamento do governo diminuem e as rivais abrem suas lojas para retirada de produtos.

A Amazon iniciou a maratona de contratações em março com uma publicação em seu blog apelando aos trabalhadores demitidos por restaurantes e outras empresas fechadas, prometendo empregos "até que as coisas voltem ao normal e seu antigo empregador seja capaz de trazê-los de volta".

A Amazon não divulgou quanto gastou para tornar as posições permanentes e se esse custo seria adicional aos US$ 4 bilhões previstos para despesas relacionadas ao vírus.

A Amazon disse que tinha 840,4 mil funcionários em período integral e parcial no final do último trimestre, enquanto ainda estava em processo de contratação, mas não divulgou um número atualizado.