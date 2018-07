Reuters A Amazon deverá investir em novos empregos também nos Estados Unidos

A varejista online Amazon vai criar mais de 5 mil empregos no Reino Unido este ano, disse a empresa na segunda-feira, 20. Com isso, a empresa deve impulsionar os seus investimentos no país mais uma vez, enquanto os britânicos já se preparam para deixar a União Europeia.

Assim como Google e Apple, a Amazon aumentou seu compromisso com o Reino Unido no ano passado, dizendo que a decisão do referendo britânico de deixar a UE em junho passado não afetou seus planos de investimento.

Os planos para criar mais de 5 mil empregos em 2017 é um recorde para a Amazon no Reino Unido, embora pelo menos 2 mil dos postos de trabalho já tivessem sido anunciados. Os movimentos levariam sua força de trabalho permanente no país para 24 mil pessoas.

Doug Gurr, diretor do país britânico na Amazon, disse que os empregos proporcionariam "entrega ainda mais rápida, mais seleção e melhor valor" para os clientes britânicos.

A nova sede da Amazon em Londres terá capacidade para mais de 5 mil pessoas até o final do ano, disse a empresa. A concentração de conhecimentos de tecnologia em Londres tem sido citada por muitas empresas como uma atração.