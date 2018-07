Reuters Com recursos criados para facilitar o pagamento, como as compras com um clique, ficou mais difícil garantir a segurança de pagamentos.

A Federal Trade Comission (FTC, ou Comissão Federal do Comércio) dos Estados Unidos sentenciou a Amazon a pagar quase US$ 70 milhões de dólares em reembolsos para clientes. O dinheiro é equivalente a compras feitas por crianças no aplicativo da empresa.

Na última terça-feira, 4 de março, a Amazon decidiu não apelar novamente sobre a decisão tomada pela FTC. Para a comissão, a empresa deve ser responsabilizada pelas compras que crianças fazem no aplicativo sem a autorização dos pais, já que ela deveria fornecer mecanismos de segurança para que isso não ocorresse.

Com recursos criados para facilitar o pagamento, como as compras com um clique — em que o cartão de crédito do usuário fica salvo no sistema — ficou mais difícil garantir a segurança de pagamentos.

A corte, no ano passado, também determinou que a companhia adaptasse seu sistema de segurança a partir do início do caso, que começou em 2014. A FTC, que iniciou o processo, citou centenas de reclamações de consumidores que foram cobrados por compras que eles não autorizadas no aplicativo.

Serão reembolsados clientes que fizeram compras entre novembro de 2011 e maio de 2016. Segundo a FTC, o processo de reembolso deve começar em breve. A Amazon ainda não comentou o caso.

A agência do governo dos Estados Unidos também iniciou ações similares contra a Apple e o Google, mas acordos foram feitos em 2014 para reembolsar compras que totalizaram US$ 32,5 milhões e US$ 19 milhões, respectivamente.