Lindsey Wasson/Reuters Existem hoje 26 lojas Amazon Go nos Estados Unidos

A Amazon vai vender a tecnologia por trás da Amazon Go, sua loja tecnológica que não tem caixa nem atendentes. A informação é da agência de notícias Reuters, que disse que a varejista americana pretende criar um novo negócio vendendo o sistema para terceiros.

A tecnologia da Amazon usa uma combinação de câmeras e sensores para identificar automaticamente clientes e produtos conforme eles andam pela loja. De acordo com a reportagem, a Amazon tem vários contratos assinados com clientes, mas não revelou os nomes das empresas. A tecnologia será vendida pelo nome Just Walk Out (“apenas saia”, na tradução livre do inglês).

O negócio evidencia a estratégia da Amazon de desenvolver tecnologias internas para depois transformá-las em serviços lucrativos, oferecendo-as a terceiros. A varejista fez isso com armazéns para ajudar na entrega de pacotes e com tecnologia em nuvem para dar suporte a sites.

A Amazon Go levou de fato ao mercado a experiência de lojas tecnológicas. Dilip Kumar, vice-presidente de varejo físico e tecnologia da empresa, disse que as preferências dos compradores determinarão quão grande será esse novo negócio da Amazon. "A tecnologia tem uma aplicabilidade bastante ampla nos tamanhos das lojas, nos setores, porque aborda fundamentalmente um problema de como você obtém conveniência em locais físicos, especialmente quando as pessoas sofrem com o tempo", afirmou Kumar, ressaltando que é um problema do varejo os clientes esperarem sempre em filas.

Funcionamento

A tecnologia que a Amazon vai vender para terceiros não será exatamente a mesma usada nas lojas Amazon Go. Em vez de usar um aplicativo, os clientes precisarão usar um cartão de crédito para destravar a catraca na entrada da loja.

Os produtos selecionados pelo cliente serão adicionados a um carrinho virtual. Depois disso, a loja cobrará a compra do cartão de crédito assim que o cliente deixar o estabelecimento – o recibo da compra chega por email. A Amazon afirma que demora algumas semanas para instalar o sistema nas lojas.

O novo serviço gera dúvidas quanto ao uso de dados como informações de cartão de crédito e email dos clientes. A empresa afirma, entretanto, que só usará os dados do sistema para dar suporte aos lojistas.

A Amazon lançou o sistema da Amazon Go em dezembro de 2016. Hoje, existem 26 lojas do tipo nos Estados Unidos.