Bruno Capelas/Estadão Anúncio do nome do novo Android, Oreo, foi feito nesta segunda-feira, 21, em Nova York

O Google anunciou nesta segunda-feira, 21, o nome da nova versão do seu sistema operacional para dispositivos móveis: Android Oreo, também conhecida como Android 8.0.

Apresentado oficialmente em maio, durante a conferência de desenvolvedores Google I/O, o sistema já tem uma versão beta disponível e era conhecido anteriormente como Android O. O anúncio foi feito pela internet, em um evento transmitido em Nova York.

Com o novo nome, o Google volta a seguir a tradição de dar nomes de doces às diferentes versões do seu sistema operacional – as últimas foram Nougat, Marshmallow, Lollipop, Kit Kat, Jelly Bean e Ice Cream Sandwich.

Os primeiros aparelhos a receberem a atualização para o sistema, ainda sem data prevista, serão os smartphones do próprio Google – o Pixel e o Nexus. A empresa divulgou ainda que aparelhos de empresas como Essential, Sony, Samsung, LG, HTC, Lenovo e Huawei devem receber atualizações ou lançar aparelhos com o novo sistema "até o final de 2017".

Funções. Entre as principais novidades do Android O, a mais interessante é a Picture in Picture, que vai permitir que os usuários usem dois aplicativos ao mesmo tempo, com a tela dividida – em um visual parecido com o que acontece hoje no aplicativo do YouTube no Android, quando um usuário assiste um vídeo enquanto procura por outros conteúdos.

A ferramenta de seleção de texto também vai ficar mais esperta: com ajuda de inteligência artificial, o smartphone será capaz de prever o que o usuário quer fazer com um determinado excerto. Se for um número de telefone, por exemplo, o Android vai sugerir uma ligação telefônica – hoje, o usuário pode apenas copiar, cortar, selecionar e pesquisar um trecho determinado. O mesmo vale para um endereço (que apontará para o Google Maps) ou para um endereço de e-mail (para o Gmail).

Uma ferramenta importante de segurança é o Google Play Protect, que vai analisar, na hora do download, se um aplicativo ameaça a segurança do aparelho e dos dados do usuário. Além disso, o novo Android Oreo promete que terá uso mais eficiente de bateria e memória com aplicativos que rodam em segundo plano.