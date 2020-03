Dado Ruvic/Reuters Indústria de turismo está sentindo impacto do coronavírus

Livia De Felice, dona de duas propriedades para aluguel de temporadas e administradora de outras quatro na Itália, teve todas as suas reservas para março canceladas, o que a deixou "extremamente preocupada", disse ela.

Austin Mao, que recebe 2 mil visitantes por mês em sua rede de mansões em Las Vegas, reduziu os valores do aluguel das propriedades em 10% e planeja continuar com a redução à medida que o número de hóspedes diminui.

Tracey Northcott e seu marido, que administram 12 apartamentos para aluguel de temporadas em Tóquio, disseram que a taxa de ocupação passou de 80% para zero desde janeiro.

"Tenho que continuar pagando minha hipoteca de alguma forma", disse Tracey, que emprega uma equipe de cinco pessoas para limpar e administrar as propriedades (três em período integral e duas por meio-período) e começou a depender de sua aposentadoria para pagar as contas.

Livia, Mao e Tracey fazem parte de uma rede de pessoas por trás das sete milhões de propriedades de aluguel no Airbnb, o site de compartilhamento e aluguel de casas, que agora está sofrendo o impacto das consequências do coronavírus. Com a suspensão de viagens para muitos lugares com o intuito de limitar a propagação do surto, os problemas enfrentados pelo Airbnb e outros sites de viagem e hospedagem, como Booking.com e VRBO, aumentaram rapidamente.

O preço que o vírus está fazendo a indústria do turismo pagar é de US$ 688 bilhões e é compartilhado com as companhias aéreas e grandes redes de hotéis. Mas, ao contrário de redes como Marriotts e Hiltons ou linha aéreas como United e JetBlue, muitos sites de viagens e hospedagens são sustentados por listas de proprietários individuais e de pequenos hotéis, que normalmente têm menos recursos para suportar uma crise prolongada.

O impacto já está se espalhando por toda parte. O site Booking.com, que possui 6,3 milhões opções em suas listas de “acomodações alternativas”, que incluem apartamentos e casas para aluguel de temporadas, além de vender estadias em hotéis e passagens aéreas, retirou sua projeção financeira na segunda-feira. A empresa afirmou que o agravamento das condições impossibilitou a "quantificação confiável" do impacto do vírus em seus negócios.

"O mundo mudou e precisamos nos ajustar", disse Glenn Fogel, executivo-chefe da Booking.com, em uma entrevista recente, acrescentando que a empresa também recuou na publicidade.

O Expedia Group, dono da VRBO, da Hotels.com e de mais de uma dúzia de outros sites de viagens, disse esperar entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões em lucros operacionais no primeiro trimestre. Recentemente, a empresa demitiu 12% de sua força de trabalho, ou mais de 3.000 funcionários, o que, segundo ela, fazia parte de uma reestruturação planejada anteriormente.

"É realmente um desconhecido", disse Barry Diller, presidente da Expedia, sobre o coronavírus em uma conferência com investidores no mês passado. "Tudo o que estamos tentando fazer é separar o que realmente acreditamos ser o efeito do vírus sob nossos negócios em andamento, para que possamos nos preparar e tornar esses negócios em andamento o mais fortes possível quando isso terminar."

Um dos mais atingidos pode ser o Airbnb, onde milhões de anfitriões oferecem suas propriedades para estadias curtas desde que a empresa foi fundada em 2008. (O Airbnb cobra uma taxa reduzida por cada reserva.) Ao longo dos anos, os anfitriões do Airbnb se tornaram cada vez mais sofisticados, com mini-economias surgindo para atender às necessidades dos anfitriões de limpeza e gerenciamento das propriedades. Concorrentes como o Booking.com acabaram acompanhando o movimento para o aluguel de casas por temporadas.

Agora o Airbnb encontra-se em terreno estrategicamente complicado.

A empresa de São Francisco, avaliada em US$ 31 bilhões por investidores privados, disse em setembro de 2019 que planejava abrir seu capital este ano - apesar de o mercado de ofertas públicas iniciais para startups de alto perfil e com perda de dinheiro ter sido difícil. O Airbnb indicou que planejava estrear na bolsa de valores por meio de um método incomum conhecido como listagem direta, onde não são vendidas novas ações. E está sob pressão para concluir uma listagem este ano porque, caso isso não aconteça, algumas das ações de seus atuais e ex-funcionários na empresa expirarão.

A oferta agora pode estar em análise. Nick Papas, porta-voz do Airbnb, só se referiria ao anúncio anterior da empresa de que planejava entrar na bolsa de valores este ano. Mas a volatilidade do mercado de ações e um golpe dramático nos negócios devido ao coronavírus podem tornar impensável qualquer empresa abrir seu capital em breve.

Na semana passada, Brian Chesky, executivo-chefe do Airbnb, enviou um e-mail aos funcionários descrevendo a resposta da empresa ao vírus. Na mensagem, analisada pelo The New York Times, Chesky disse que o Airbnb concederia alguns reembolsos aos clientes e estabeleceria um fundo de US$ 10 milhões para apoiar as operadoras de aluguel chinesas enquanto o turismo no país, onde o surto começou, estiver interrompido.

"O Airbnb nasceu durante uma crise global", escreveu Chesky, referindo-se à crise financeira de 2008 e sem mencionar os planos de abertura de capital da empresa. "Isso não nos impediu e não vai nos deter agora".

O Airbnb enfrenta outras consequências do coronavírus, incluindo um patrocínio das Olimpíadas de Tóquio neste verão que pode estar em perigo se o evento for cancelado. O Comitê Olímpico Internacional disse que estava totalmente comprometido com a realização dos jogos e seguiria o conselho da Organização Mundial da Saúde.

Acima de tudo, o Airbnb está lidando com um potencial declínio na receita porque os viajantes estão cancelando estadias com seus anfitriões.

Jasper Ribbers, que administra uma empresa chamada Get Paid For Your Pad em Sofia, na Bulgária, que fornece treinamento para os anfitriões do Airbnb, aconselhou aqueles nas regiões afetadas pelo vírus a reduzir os preços noturnos e custos, além de buscar usos alternativos para seus espaços, como encontrar inquilinos para longo prazo.

"Alguns anfitriões estão realizando eventos ou permitindo que artistas locais usem os apartamentos para sessões de fotos", disse ele.

Mao, anfitrião do Airbnb em Las Vegas, começou a reduzir os preços do aluguel de suas propriedades no mês passado e disse que continuaria fazendo isso à medida que as reservas desacelerassem. Cada uma de suas casas gerava como receita cerca de US$ 10.000 por mês, com custos fixos de apenas US$ 3.500. Embora ele tenha percebido apenas uma ligeira queda nas reservas no início de março, espera que isso aumente à medida que o medo do coronavírus se intensifica.

Em Tóquio, Tracey, que é anfitriã pelo Airbnb há oito anos, disse que estava tentando encontrar outro trabalho para suas diaristas, que são pagas por cada faxina. Seu negócio, Tokyo Family Stays, perdeu cerca de US$ 2.000 em reservas em janeiro, US$ 10.000 em fevereiro, US$ 25.000 até o momento em março e US$ 40.000 do esperado para abril, que normalmente é o mês com maior arrecadação durante o ano.

Papas se recusou a divulgar detalhes sobre os custos dos cancelamentos relacionados ao vírus para o Airbnb. A empresa permitiu que as pessoas que viajam de e para a China, a Coreia do Sul e partes da Itália cancelassem suas reservas com reembolso total. E informou que está avaliando individualmente outras situações, incluindo pessoas cujos voos foram cancelados ou que foram impedidas de viajar.

Na terça-feira, o Airbnb anunciou um programa chamado "reservas mais flexíveis" que permitirá que os anfitriões ofereçam reembolsos mais facilmente aos hóspedes. As viagens reservadas até 1º de junho, que não se enquadram na política de circunstâncias atenuantes da empresa, também serão reembolsadas com cupons de viagem para uma estadia futura.

Em seu memorando para os funcionários, Chesky tentou permanecer otimista.

"O turismo sempre se recupera", escreveu ele. "É uma das indústrias mais resilientes do mundo."

