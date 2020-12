Aly Song/Reuters As mudanças propostas para os negócios do Ant Group ainda não são definitivas e estão sujeitas a revisão

O Ant Group está considerando transformar a maior parte de seus negócios financeiros online em uma holding que seria regulamentada da mesma forma que instituições financeiras tradicionais, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

Reguladores, principalmente o banco central chinês, querem que o Ant Group transforme seus negócios de gestão de fortunas e seguros, bem como o credor online MYbank, que o Ant possui propriedade minoritária, em uma holding financeira, disse uma das fontes à agência de notícias Reuters.

Não ficou claro se a unidade de pagamentos do Ant, o Alipay, que foi lançado em 2004 e é o segundo maior gerador de receita para o grupo depois dos empréstimos ao consumidor, também entraria na estrutura da holding.

O Ant não quis comentar.

O Banco do Povo da China (PBOC) disse em comunicado à Reuters que o Ant está elaborando um plano para criar uma holding financeira e que a empresa deve garantir que todas as suas operações financeiras sejam colocadas sob supervisão regulatória. O Ant controla uma série de instituições financeiras e deve abrir uma holding de acordo com a lei, disse o banco central nesta terça-feira, 29.

As mudanças propostas para os negócios da fintech chinesa ainda não são definitivas e estão sujeitas a revisão, disseram as fontes.

A medida, se finalizada, reduziria a avaliação do grupo, que teria valor de mercado de US$ 315 bilhões em seu IPO suspenso no mês passado. Isso se deve principalmente devido à sua estrutura como fornecedora de tecnologia, em vez de instituição financeira.