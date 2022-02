Shannon Stapleton / Reuters Crescimento da empresa foi pequeno diante do terceiro trimestre de 2021

Após a crise iniciada pela saída de Neil Young da plataforma, que resultou na perda de bilhões em valor de mercado, o Spotify divulgou resultados modestos no último trimestre de 2021. Em seu balanço financeiro publicado nesta quarta-feira, 2, que encerra o ano fiscal, a empresa viu a sua receita crescer apenas 8% em relação ao último trimestre e 24%, se comparado ao mesmo período do ano passado. O número decepcionou o mercado, o que resultou em queda de 23% das ações após o fechamento do mercado em Nova York.

O número de assinantes, que respondem pela maior parte da receita da empresa, chegou a 180 milhões, um aumento mínimo de 5% — o terceiro trimestre fechou com 176 milhões de assinantes. O total de usuários ativos mensais no serviço aumentou 7%, de 381 milhões para 406 milhões.

O Spotify registrou um lucro líquido de pouco mais de € 2,6 milhões, um crescimento também abaixo dos 10% em relação ao período anterior — de acordo com especialistas da agência de notícias Bloomberg, era esperado um resultado na casa dos € 2,9 milhões. A receita com anúncios, em compensação, foi um dos poucos pontos positivos no balanço: o aumento em relação ao último trimestre foi de 22%, alcançando os € 394 milhões e, no comparativo ano a ano, o salto foi de 40%.

De acordo com William Castro Alves, estrategista-chefe da consultoria Avenue, os resultados da empresa revelam um crescimento abaixo do esperado e são uma projeção de desaceleração para o primeiro trimestre de 2022.

“O crescimento de assinantes ficou aquém do crescimento de base, em 16%. Além disso, a empresa emitiu uma expectativa de crescimento de apenas 3 milhões para o primeiro trimestre de 2022, isso é menos de 2% de crescimento frente ao último trimestre de 2021”, explica Alves.

A crise no conteúdo dos podcasts, gerada pela disputa entre Joe Rogan e o cantor Neil Young, é um dos casos recentes de problemas na plataforma, mas a queda de ações não é uma tendência nova. A plataforma sofre com a retração desde fevereiro do ano passado, quando os ativos custavam cerca de US$ 300. No fechamento de mercado desta quarta, as ações da empresa flutuavam na casa de US$ 156, uma queda de aproximadamente 23% em relação ao dia anterior.

"A perspectiva de aumento de juros (nos EUA) também vem afetando diversas empresas de tecnologia e o Spotify é uma delas. Mas foram diversos eventos gerando ruídos na imagem do Spotify, juntamente com um resultado que mostra uma desaceleração de crescimento. A estimativa para o próximo trimestre é de que será ainda mais fraco, e isso faz a gente pensar sobre a empresa estar realmente sentindo o impacto da polêmica", afirma Alves.

Polêmica

No último dia 31, os investidores pareciam ignorar a controvérsia, quando o preço das ações do Spotify saltaram 12% depois que a corretora Citigroup elevou a classificação das ações de "neutra" para "comprar", dizendo que a empresa sueca seria capaz de melhorar seus negócios de publicidade.

Os US$ 2 bilhões perdidos até então se deviam ao escândalo e à demora do Spotify para publicar qualquer esclarecimento sobre o caso Joe Rogan. Em dezembro do ano passado, Rogan convidou o médico americano Robert Malone para o seu programa, que é exclusivo da plataforma. Na conversa, Malone — que já foi banido do Twitter por desinformação sobre a covid-19 — e o apresentador foram acusados de incitar comentários e de levantarem informações falsas sobre a doença.

Depois que o episódio se tornou viral, o cantor Neil Young pediu para que o Spotify retirasse suas músicas da plataforma — pedido que foi atendido pela empresa. Desde então, outras personalidades têm tido a mesma atitude frente à plataforma, como a cantora e compositora Joni Mitchell, o guitarrista Nils Lofgren e a escritora Brene Brown, autora de best-sellers nos EUA.