Enquanto algumas das principais empresas de tecnologia do mundo devem manter o trabalho remoto até o fim de 2020, a Apple já planeja o retorno de funcionários para alguns dos seu principais escritórios do mundo. Segundo a Bloomberg, a empresa trabalha num plano de retorno escalonado nos próximos meses.

A implementação do plano estaria marcada já para os meses de maio e junho. Uma segunda onda, englobando mais escritórios, estaria prevista para julho. Os funcionários já estariam sendo avisados se estão na primeira ou na segunda fase do plano, embora datas específicas possam variar de acordo com as especificadades de cada localidade em relação à covid-19. Segundo o Estado apurou, o plano ainda não inclui os funcionários do Brasil.

Mike Segars/Reuters Apple já planeja volta aos escritórios nos EUA

Segundo a reportagem da Bloomberg, os funcionários da primeira fase serão informados em breve se deverão trabalhar regularmente nas localidades físicas, ou se deverão cumprir janelas específicas nos escritórios. Cargos ligados a hardware deverão estar entre os primeiros a voltar, pois alguns dos projetos da empresa teriam sofrido atraso com a quarentena.

Outras áreas afetadas pelo trabalho remoto são administração de data centers e implementação de software - atividades como colocar online novos produtos à venda também teria sido impactadas. A Apple não comentou o assunto, mas a companhia já havia anunciado nesta semana também a reabertura de lojas nos EUA - no Brasil, permanecem fechadas.

O plano da Apple contrasta com o que outras gigantes vem fazendo. A Amazon deve permanecer até pelo menos outubro longe dos escritórios. Facebook e Google falam em retornar apenas em 2021. Já o Twitter tornou o home-office permanente para aqueles que assim desejarem. Todas essas empresas, porém, têm cargos que exigem presença física, como a manutenção de servidores.