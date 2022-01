Luisa Gonzalez/Reuters Cerca de 20% dos funcionários devem ser realocados para outras divisões da empresa

Parte dos funcionários da divisão brasileira do Uber Eats, plataforma focada em entrega de refeições do Uber, foi pega de surpresa nesta quinta-feira, 6, quando a empresa anunciou o encerramento das atividades no País. Segundo apurou o Estadão, a equipe ficou sabendo do desligamento na manhã desta quinta, poucos minutos antes do posicionamento oficial da companhia.

O comunicado foi divulgado por volta das 12h de quinta-feira, informando que as entregas de restaurantes vão estar disponíveis no app apenas até 7 de março, data em que a plataforma vai se transformar em um delivery de supermercado e e de itens de farmácia, papelaria e outros segmentos não perecíveis.

De acordo com a empresa, o movimento é uma estratégia que consiste em focar no serviço de entregas corporativas, o Uber Direct, que tem crescido na plataforma. De acordo com a companhia, a troca de nichos é um negócio mais "assertivo" dentro do que o Uber quer operar no País.

A fonte ouvida pela reportagem afirmou ao Estadão que a notícia não era esperada pelos funcionários, que haviam tido reuniões de planejamento para 2022 há poucas semanas. O Uber teria oferecido um pacote de benefícios por três meses, com salário e plano de saúde, para todos os funcionários desligados. A equipe de delivery era composta por funcionários contratados diretamente e por terceirizados. Da equipe de funcionários, que tinha cerca de 70 pessoas, metade foi desligada da empresa.

Entre os terceirizados, o Estadão identificou, pelo menos, mais oito cortes, mas o número pode ser maior maior. Um ex-funcionário ouvido pela reportagem estima que o número de pessoas desligadas da empresa possa ultrapassar a casa das 100 pessoas. À reportagem, o Uber não apresentou números, mas disse que 20% de toda equipe, contando contratados e terceirizados, foi demitida e 80% foi recolocada.

“Apesar de ser uma boa empresa para se trabalhar, o clima está péssimo, porque todo mundo foi pego de surpresa. Quem foi desligado já não vai mais trabalhar na plataforma”, afirmou um ex-funcionário da divisão, sob a condição de anonimato.

Ainda, de acordo com o ex-funcionário, o que se sabia dentro da empresa era que a concorrência com o iFood pelo mercado de delivery era grande, o que tornou a divisão uma opção não rentável para a empresa, enquanto setores de supermercado, por exemplo, estavam crescendo na plataforma.

App não vai sair do ar

O aplicativo do Uber Eats vai continuar funcionando normalmente, mas não será possível encontrar a opção de restaurantes. Para compras de supermercado, a plataforma vai continuar utilizando a aba da Cornershop que já existe dentro do app. Outras opções de delivery, como lojas especializadas, pet shops, floriculturas, lojas de bebidas e outros artigos, segundo a empresa, continuarão disponíveis para pedidos. Principal aposta no app a partir de agora para consumidores diretos, a Cornershop é uma startup chilena de supermercados, comprada pelo Uber em 2019. Por aqui, as operações começaram em meados de 2020, já em conjunto com a empresa de mobilidade.

A empresa também informou ao Estadão que alguns setores, como de papelaria e objetos em geral, já estão entrando no app, mas que devem aumentar a presença ao longo dos meses. Na prática, é como se o Uber estivesse aproximando o seu serviço de uma operação mais semelhante à colombiana Rappi e se distanciando do iFood. Outros serviços focados em entregas corporativas com o Uber Direct também já têm grande parte das operações da plataforma.