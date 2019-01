David Paul Morris/Bloomberg Segundo balanço financeiro do Facebook, ao menos 2 bilhões de pessoas pelo mundo usam diariamente ao menos um dos aplicativos da empresa

Leia mais Facebook tem nova desaceleração no crescimento de usuários

Mesmo envolvido em seguidos escândalos, o Facebook voltou a ter bom desempenho financeiro: nesta terça-feira, 30, a rede social divulgou que chegou a 2,32 bilhões de usuários em todo o mundo. Os números fazem parte do relatório financeiro da empresa para o período entre outubro e dezembro de 2018. Além disso, a empresa teve crescimento de 30% na receita (faturando US$ 16,9 bilhões) e de 61% no lucro (US$ 6,9 bilhões), na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os bons resultados animaram os investidores, fazendo as ações da empresa serem negociadas com alta de 8% após o fechamento do mercado.

Parte do otimismo do mercado se deve também ao fato de que a empresa voltou a apresentar bons números e previsões otimistas para o futuro, após dois trimestres com expectativas de redução no ritmo de crescimento de receitas e margens de lucro. A revisão aconteceu após a empresa divulgar que gastaria mais para proteger a segurança e a privacidade de seus usuários após a revelação do caso Cambridge Analytica.

No entanto, a rede social segue envolvida em problemas – de um sistema de parcerias escuso com gigantes de tecnologia até contratar uma agência para difamar o megainvestidor George Soros. Isso para não falar na denúncia feita, nesta semana, pelo site americano TechCrunch: a publicação descobriu um programa da empresa que pagava US$ 20 por mês a usuários – incluindo adolescentes – em troca do controle total das informações e atividades realizadas em seus smartphones.

Para analistas, os escândalos podem não influenciar tanto o resultado do Facebook por conta da falta de opções dos usuários. "As pessoas não conseguem parar de usar algo de que gostam. Muitos dos anunciantes do Facebook, por sua vez, não têm outras plataformas com retorno tão bom para seus investimentos. É um fato", disse o analista Rich Greenfield, da consultoria BTIG, à agência de notícias Bloomberg.

Popular. Segundo o relatório financeiro, o Facebook hoje é utilizado por 1,52 bilhões de pessoas todos os dias. Quando se leva em consideração todos os aplicativos do grupo – métrica que inclui também o Instagram, o WhatsApp e o Facebook Messenger –, esse número sobe para 2,7 bilhões de pessoas.

"Nossa comunidade e negócios continuam a crescer", disse Zuckerberg no documento fiscal. "Alteramos fundamentalmente a forma como administramos nossa empresa para nos concentrar nos maiores problemas sociais e estamos investindo mais para criar maneiras novas e inspiradoras de conectar as pessoas."