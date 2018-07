Reuters/Stephen Lam O presidente do Google, Sundar Pichai, disse em seu discurso que a empresa pretende auxiliar o jornalismo de boa qualidade a se manter

O Google anunciou nesta terça-feira, 8, uma nova versão do seu aplicativo de notícias, o Google News – antes chamado no Brasil de Google Play Banca. Com forte uso de inteligência artificial, a atualização já está disponível para usuários de 127 países no sistema Android e iOS – a meta da empresa é ajudar usuários a encontrarem notícias relevantes e de seus interesses, entendendo diferentes pontos de vista, ao mesmo tempo em que busca entregar novos assinantes e formas de remuneração para as empresas jornalísticas.

"Estamos comprometidos a apoiar o jornalismo de boa qualidade", disse Trystan Upstill, engenheiro do Google, durante a palestra de abertura do Google I/O, evento de desenvolvedores que a gigante de buscas realiza esta semana em Mountain View, na Califórnia.

O principal destaque do aplicativo é uma seção chamada em inglês de "For You", que mostra cinco notícias principais, escolhidas pelo algoritmo da empresa, para o usuário – é uma mistura de reportagens globais, notícias locais e novidades de temas que a pessoa já está acompanhando. Em outra seção, Headlines (Manchetes, em tradução literal), será possível ver notícias que outros usuários estão lendo; seções adicionais mostrarão matérias de tópicos de interesse do usuário, como seu time de futebol, música ou tecnologia.

Outra novidade, no campo visual, é chamada pela empresa de Newscast: com ajuda de processamento de linguagem natural, o Google News pretende oferecer ao usuário, em um único bloco, uma coleção de artigos, vídeos e frases importantes (vindas de notícias ou do Twitter) sobre um assunto. "Queremos que o usuário fique bem informado com acesos a diferentes pontos de vista", disse Upstill.

Para quem quiser se aprofundar, há ainda uma terceira função, chamada Full Coverage (Cobertura Completa), que mostra uma lista de notícias e outras funções, como perguntas frequentes sobre o assunto e checagem de fatos por agências independentes – uma menção rápida e sutil ao assunto das notícias falsas (fake news).

Assinatura. Além disso, conforme anunciado previamente pelo Google, o novo aplicativo terá uma função para tornar mais fácil o processo de fazer uma assinatura de um jornal, site ou revista. A partir de agora, será possível assinar publicações com apenas um clique, utilizando as informações de pagamento cadastradas pelo usuário em sua conta Google – as mesmas utilizadas, por exemplo, para comprar um aplicativo ou game na loja Play Store.

Além de facilitar o processo de assinatura, o Google também promete que vai valorizar o conteúdo pago – quando um usuário fizer uma pesquisa por um tema específico, o motor de buscas vai evidenciar, seja no PC ou no smartphone, conteúdo produzido pelos veículos do qual o usuário é assinante sobre aquele assunto. O Google, porém, deve ficar com uma fatia, não revelada, do preço das assinaturas, como foi revelado pelo executivo Richard Gingras ao jornal Financial Times. “Queremos construir um ecossistema saudável pelo qual nos beneficiaremos tanto como sociedade como no nosso negócio”, disse Gingras à época.