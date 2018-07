Google Será possível seguir assuntos favoritos (como artistas e times de futebol), recebendo atualizações e notícias sobre aquele assunto no feed.

O Google anunciou nesta quinta-feira, 7, uma atualização na versão brasileira do seu aplicativo de pesquisas. A nova versão do app Google, disponível desde julho nos Estados Unidos, chega agora ao País mostrando uma área personalizada com links de notícias sobre viagens, música, esportes e outros interesses do usuário.

A nova função é chamada de Google Feed, e tem sido tratada pelo Google como mais um lugar para que o usuário possa ver "uma sequência de resultados relevantes para ele".

"Este feed é sobre os seus interesses, e não sobre o que os seus amigos estão interessados", disse Ben Gomes, vice-presidente de engenharia do Google, em uma entrevista coletiva realizada em julho pela empresa.

O feed vai aparecer como uma aba no app do Google para Android e iOS. Será possível seguir assuntos favoritos (como artistas e times de futebol), recebendo atualizações e notícias sobre aquele assunto no feed.

Além das interações do usuário com o Google, o feed levará em consideração também o que está acontecendo na região e no mundo -- o aplicativo, porém, vai deixar o usuário esconder tópicos que acreditar não ser relevante.

A empresa também planeja lançar a ferramenta para navegadores web em breve. Para analistas, o movimento coloca a empresa em competição direta com redes sociais como o Facebook, na medida em que transforma um app de busca em uma área de descoberta de interesses.

A competição por atenção entre Google e Facebook tem um foco óbvio: a atenção dos usuários de internet – e a busca por publicidade. Segundo a consultoria eMarketer, as duas empresas vão concentrar 50% de todo o gasto com publicidade na internet até 2018. Segundo Gomes, porém, ainda não há planos para incluir propaganda no Google Feed.