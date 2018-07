Divulgação Aplicativo da Easy, que agora faz parte do mesmo grupo do aplicativo de carona paga Cabify

A Easy, empresa brasileira que oferece aplicativos de transporte em toda a América Latina, anunciou ontem que vai deixar de operar no País o Easy Go, modalidade do serviço que permite aos usuários solicitar caronas pagas, como no Uber e Cabify. A empresa começou a comunicar os motoristas e usuários da plataforma nesta semana que a modalidade será descontinuada a partir de segunda-feira, 18. O Easy Go funcionava apenas nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo.

Apesar de encerrar o Easy Go no Brasil, a empresa continua a operar o serviço em outros quatro países da América Latina, entre eles Peru e México.

A mudança faz sentido, considerando os últimos movimentos da Easy no mercado. No final de junho, a companhia passou por uma fusão com o aplicativo de carona paga espanhol Cabify, dando origem à holding de transporte Maxi Mobility. Com a mudança de foco do app para táxi no País, a holding pode concentrar suas duas empresas em verticais diferentes de transporte, sem que uma vire concorrente da outra.

A Easy, porém, justifica a mudança de outra forma. Segundo Fernando Matias, presidente executivo da Easy para o Brasil, a decisão nada tem a ver com a estratégia do Cabify, pois as empresas operam de maneira independente. “É preciso separar os processos de investimento da gestão da companhia”, disse ele, em entrevista ao Estado. “São companhias distintas.”

Segundo Matias, a decisão está relacionada ao fato de que a Easy identificou que o uso do táxi está voltando a ser relevante em metrópoles, como São Paulo e Rio. Entre os motivos que impulsionam esse movimento, diz o executivo, está a queda na qualidade do serviço dos aplicativos de carona e a falta de segurança. “Com a redução do preço, somada à permissão de os carros percorrerem corredores de ônibus, o táxi voltou a atrair os consumidores.”

Hoje, a empresa tem 158 mil taxistas cadastrados no aplicativo Easy Taxi e tem 29 mil motoristas cadastrados no Easy Go no Brasil. A empresa não revela o número de passageiros de ambos os serviços.

Apesar de abrir mão do negócio de caronas no País, Matias afirma que há espaço para crescer. “Nosso maior concorrente ainda é a corrida de rua”, diz o executivo. Ele afirma que a modalidade de táxis tem mantido crescimento constante acima de dois dígitos por mês.