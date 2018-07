Werther Santana|Estadão Usuários do app já economizaram R$ 4,2 bilhões em 2016, diz empresa

O aplicativo brasileiro GuiaBolso anunciou ontem que chegou à marca de 3 milhões de usuários no mundo todo. A taxa de crescimento do app é de 50% nos últimos seis meses: em maio, a empresa tinha 2 milhões de contas conectadas.

Criado em 2014 por Benjamin Gleason e Thiago Alvarez, o app disponível para os sistemas operacionais Android e iOS ajuda os usuários a controlar suas finanças, concentrando dados de cartões de débito, crédito e de contas correntes. Segundo a empresa, o GuiaBolso já ajudou seus usuários a economizar R$ 4,2 bilhões em 2016. Além disso, o aplicativo diz que, do grupo de usuários que utilizava o cheque especial, 60,5% deles conseguiu deixar de utilizar esse tipo de crédito desde que começou a monitorar suas contas.

Hoje, o GuiaBolso é considerado uma das principais fintechs (startups financeiras) do País: em maio, a empresa recebeu uma rodada de financiamento de R$ 60 milhões, capitaneada pelo International Finance Corporation (IFC), ligado ao Banco Mundial.

Além da estatística a respeito do número de usuários, o GuiaBolso divulgou também que vai habilitar uma nova função em seu aplicativo, para que o usuário possa monitorar com mais detalhes as faturas de seu cartão de crédito.

Será possível separar faturas ainda em aberto, já pagas ou aguardando pagamento – antes, era possível apenas observá-las como um valor total dentro do fechamento do mês.