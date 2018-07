Nir Elias/Reuters Fabricante de processadores busca novas fontes de receita em meio à crise dos PCs

Após 20 anos de realização, a Intel anunciou nesta terça-feira, 18, que deixará de fazer seu clássico evento Intel Developer Forum (IDF), onde interessados em tecnologia se reuniam para saber as novidades apresentadas pela fabricante. Nos últimos anos, com a redução do mercado de PCs no mundo, o IDF já atraía menos público do que no seu auge, quando os computadores estavam em crescente de vendas.

Quando começou em 1997 em Palm Springs, o evento era focado nos processadores, carro chefe da empresa. Hoje, no entanto, a Intel mira seu futuro em um novo mercado, como o de carros autônomos, data centers, modems e Internet das Coisas.

Em 2016, o IDF foi realizado em São Francisco, nos Estados Unidos, e em Pequim, na China. Neste ano, nenhuma dessas edições se repetirá. Em seu lugar, a Intel vai fazer pequenos eventos e workshops, além continuar a marcar presença em feiras de tecnologia, como a CES, Computex e Mobile World Congress, para apresentar suas novidades aos consumidores.

Produtos. Em 2016, no quarto trimestre, os avanços da companhia em novas áreas mostraram resultado. Sua receita no negócio de data centers subiu 8,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já seus ganhos totais tiveram um aumento de 9,8%, graças às novas iniciativas e a uma estabilização do mercado de computadores.