Dado Ruvic/Reuters Signal tem crescimento após anúncio do WhatsApp

O aplicativo de mensagens Signal teve um crescimento "sem precedentes" após a polêmica atualização nos termos de privacidade do WhatsApp e pretende contratar mais funcionários para reforçar o serviço e a infraestrutura de suporte, disse o chefe de sua controladora nesta quarta-feira, 13.

Junto com outro aplicativo criptografado, o Telegram, o Signal tem sido o principal beneficiário da indignação online em torno das mudanças anunciadas na semana passada pelo WhatsApp, que exigem que os usuários compartilhem seus dados com o Facebook e o Instagram.

O Telegram disse nesta quarta que ultrapassou 500 milhões de usuários ativos globalmente.

Brian Acton, que cofundou o WhatsApp antes de vendê-lo ao Facebook e depois fundou a Signal Foundation, se recusou a fornecer dados equivalentes para o Signal, mas disse que a expansão nos últimos dias foi "vertical".

"Vimos um crescimento sem precedentes na semana passada", disse Acton à Reuters. "É seguro dizer que por causa desse crescimento recorde, estamos ainda mais interessados em encontrar pessoas talentosas."

Ele afirmou que a Signal está trabalhando para melhorar as funções de vídeo e chat em grupo, permitindo ao app competir melhor com WhatsApp, Microsoft Teams e outros aplicativos de videoconferência.

O Signal foi baixado por 17,8 milhões de usuários nos últimos sete dias, um aumento de 62 vezes em relação à semana anterior, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Sensor Tower. O WhatsApp foi baixado por 10,6 milhões de usuários durante o mesmo período, uma queda de 17%.

Defensores dos direitos à privacidade se indignaram com as mudanças no WhatsApp, apontando para o que eles dizem ser um histórico ruim do Facebook em apoiar os interesses dos consumidores ao lidar com seus dados, com muitos sugerindo que os usuários migrem para outras plataformas.

A Signal Foundation, sem fins lucrativos, sediada no Vale do Silício, que atualmente é responsável pelo aplicativo, foi lançada em fevereiro de 2018 com Acton fornecendo um financiamento inicial de US$ 50 milhões.

Desde então, a Signal recebeu doações. O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, está entre os apoiadores do aplicativo e Acton disse que não há planos de buscar fontes diferentes de financiamento.

"Milhões de pessoas valorizam a privacidade o suficiente para sustentá-la e estamos tentando demonstrar que há uma alternativa aos modelos de negócios baseados em anúncios que exploram a privacidade do usuário", disse Acton, acrescentando que as doações continuam "chegando".