O número de novos usuários que instalam o aplicativo de mensagens Signal diariamente está a caminho de ultrapassar 1 milhão, aproximando o app dos níveis vistos pelo WhatsApp, que anunciou recentemente uma atualização dos termos de privacidade.

Cerca de 810 mil usuários instalaram globalmente o Signal no domingo, 10, quase 18 vezes mais em comparação com os números de downloads em 6 de janeiro, dia em que o WhatsApp atualizou seus termos de privacidade, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Apptopia.

Os novos termos de privacidade do WhatsApp reservam o direito de compartilhar dados do usuário, incluindo localização e número de telefone, com o controlador Facebook e unidades da rede social como Instagram e Messenger. Os defensores da privacidade questionaram a mudança, citando o histórico do Facebook em lidar com dados de usuários, com muitos sugerindo migração para plataformas como Telegram e Signal.

Para lidar com o número de novos usuários, a Signal disse no domingo que adicionou mais servidores para lidar com o tráfego. Até pouco tempo, o aplicativo sem fins lucrativos era amplamente usado por jornalistas e ativistas de direitos humanos em busca de um modo de comunicação mais seguro e criptografado.

O WhatsApp, que teve uma queda de 7% nas instalações diárias no domingo em comparação com a quarta-feira, 6, foi baixado por quase 1,2 milhão de usuários em 10 de janeiro, de acordo com a Apptopia.