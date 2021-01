O Nubank anunciou nesta quinta, 28, que recebeu um novo aporte de US$ 400 milhões, fazendo com que a empresa seja avaliada em US$ 25 bilhões, segundo apurou o Estadão. Assim, a empresa se torna uma das mais valiosas instituições financeiras da América Latina. Com a avaliação de mercado, o Nubank se torna a primeira startup brasileira a cruzar a marca de US$ 25 bilhões sem abrir seu capital.

A rodada foi liderada pelo fundo de Singapura GIC, Whale Rock e Invesco. Além disso, participaram do aporte Tencent, Dragoneer, Ribbit Capital e Sequoia — todos já haviam investido anteriormente no banco digital. A GIC tem em seu portfólio de investimentos empresas como a Locaweb e a Sankhya, fornecedora mineira de sistemas de gestão empresarial. Já a Whale Rock investiu em companhias como Tesla, Amazon e Facebook, por exemplo.

Paulo Whitaker/Reuters Nubank está avaliada em US$ 25 bilhões

Ao anunciar o aporte, o Nubank disse ainda que tem 34 milhões de usuários em todo o País, quase o triplo do que tinha em 2019, ano em que a empresa atingiu avaliação de US$ 10 bilhões. Com o novo valor, a empresa diz que quer reforçar a sua expansão internacional — o Nubank já atua no México e na Colômbia.

"Não é apenas no Brasil que as pessoas sofrem com serviços financeiros burocráticos. Essa é uma dor compartilhada por todos os latino-americanos. Com esta nova rodada de investimentos, seremos capazes de acelerar e escalar nossas operações no México e na Colômbia e liberar ainda mais pessoas das complexidades financeiras", diz em nota David Vélez, fundador e presidente executivo do Nubank.

No ano passado, o banco digital levantou US$ 300 milhões — especulou-se de que se tratava de uma rodada de investimentos, mas a reportagem apurou de que foi uma operação de débito conversível. A empresa fez isso para atravessar os estágios iniciais da pandemia, que traziam incertezas gerais para o mercado, de maneira capitalizada. Dessa maneira, a última rodada de investimentos da companhia foi a de junho de 2019, quando levantou outros US$ 400 milhões.

Na visão de Felipe Matos, presidente eleito da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e colunista do Estadão, o que mais chama atenção no Nubank é seu rápido crescimento. "Na avaliação atual, já é uma das instituições mais valiosas da América Latina. Para um país como o Brasil, que até 2018 não tinha nenhum unicórnio, ter uma empresa nesse valor em três anos é um marco impressionante".

Com a nova a avaliação de US$ 25 bilhões (cerca de R$ 138 bilhões), o Nubank ultrapassa o valor de mercado do Banco do Brasil, que é listado na Bolsa e avaliado em cerca R$ 99,1 bilhões. Agora, o Nubank corre atrás do Santander Brasil (R$ 153,4 bilhões), Bradesco (R$ 210 bilhões) e Itaú (R$ 267 bilhões). O Nubank também saiu na frente de outras grandes empresas do setor financeiro: a XP está avaliada em R$ 134,8 bilhões, a Stone em R$ 122,2 bilhões, e o BTG em R$ 113,9 bilhões.

O novo aporte também reforça o aquecimento vivido pelas fintechs desde o ano passado. Em 2020, empresas do setor receberam investimentos que somaram US$ 1,9 bilhão, segundo dados do hub de inovação Distrito. Nos últimos 7 anos, o Nubank levantou ao todo US$ 1,2 bilhão em investimentos.

Para Guilherme Horn, conselheiro da ABFintechs, esta nova rodada de investimento no Nubank demonstra a confiança dos investidores no potencial do mercado brasileiro: "O setor financeiro no Brasil ainda apresenta muitas oportunidades, dadas as ineficiências presentes, principalmente na experiência do consumidor".

Crescimento contínuo

Ao longo do último ano, o Nubank iniciou uma série de aquisições para expandir sua área de atuação no Brasil e na América Latina. Em 2020, a fintech comprou a consultoria Plataformatec, especializada em engenharia de software, a empresa de engenharia de software americana Cognitect e a corretora Easynvest, com mais de 1,5 milhões de clientes.

Nos países vizinhos, a startup focou na sua instalação, anunciando, também no ano passado, o início das operações na Colômbia e o lançamento do cartão de crédito no México. Os serviços por aqui também aumentaram mesmo com a pandemia: os clientes da fintech puderam utilizar o cartão de crédito para recargas no celular, o lançamento do cartão de débito virtual para compras online e até um seguro de vida com mensalidade média de R$ 9.

Durante a pandemia, a empresa também reforçou seu time e fortaleceu parcerias. A contratação de profissionais — como ex-executivos do Itaú e Facebook — aconteceram paralelamente ao fundo de ajuda para parceiros, de R$ 20 milhões, e da diminuição dos juros na fatura parcelada dos clientes em abril de 2020.