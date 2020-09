Aly Song/Reuters A companhia chinesa Tencent é dona da Riot Games e tem uma participação minoritária na Epic Games

Depois de anunciar a proibição das operações do TikTok, da empresa ByteDance, e do aplicativo de mensagens WeChat, da Tencent, o presidente Donald Trump tem novos serviços em seu radar. De acordo com uma reportagem da agência de notícias Bloomberg publicada nesta quinta-feira, 17, o governo americano está investigando outras empresas que possuem relação com a gigante chinesa Tencent, como a Riot Games, dona do League of Legends, e a Epic Games, desenvolvedora do Fortnite.

De acordo com a reportagem, o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) enviou uma carta às duas empresas perguntando sobre "seus protocolos de segurança no tratamento de dados pessoais dos americanos" — a companhia chinesa Tencent é dona da Riot Games e tem uma participação minoritária na Epic Games.

Segundo a reportagem, a preocupação do governo dos Estados Unidos é de que as agências governamentais chinesas possam ter acesso a dados privados coletados por aplicativos em solo americano.

Na manhã desta sexta-feira, 18, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou que o TikTok e o WeChat serão banidos de lojas de apps nos Estados Unidos a partir deste domingo, 20. Já nesta data, o WeChat será completamente banido em território americano, com operadoras de internet proibidas de permitir seu funcionamento. O TikTok, por sua vez, tem até o dia 12 de novembro para firmar acordo para venda de suas operações no país — se as questões de violação das normas não forem resolvidas até esse dia, o app será descontinuado.