Kim Hong-Ji/Reuters No terceiro trimestre, a Samsung registrou o maior lucro trimestral com smartphones desde 2014

A Samsung disse nesta quinta-feira, 29, que espera uma queda de lucro no quarto trimestre, com diminuição no crescimento de seus negócios de smartphones e chips — a empresa prevê intensificação de competição e enfraquecimento da demanda. A declaração acontece após a empresa registrar seu melhor lucro desde 2014 na divisão de smartphones no trimestre que se encerrou em setembro. As ações da Samsung operavam em queda de 2% nesta quinta.

A empresa, que é hoje a maior fabricante de smartphones e chips de memória do mundo, sinalizou uma recuperação nos mercados de celulares e chips em 2021, embora esteja cautelosa com situação da pandemia do coronavírus e também com as tensões comerciais entre Estados Unidos e China no curto prazo.

“Espera-se que a demanda global aumente ano após ano, mas as incertezas não devem diminuir devido à possibilidade de novas ondas da pandemia”, disse Ben Suh, vice-presidente executivo de relações com investidores da Samsung, em uma conferência virtual.

A Samsung afirma que a demanda por chips de dispositivos móveis deve crescer no quarto trimestre, com os clientes chineses aumentando os pedidos seguindo as restrições dos EUA à Huawei. Por outro lado, a demanda por chips para servidores permaneceria fraca devido aos grandes estoques de clientes.

Bons resultados

No terceiro trimestre, a Samsung registrou o maior lucro trimestral com smartphones desde 2014, chegando a US$ 4 bilhões.

Para analistas do mercado, o aumento de cerca de 50% nas vendas de smartphones no período provavelmente refletiu ganhos na participação de mercado da Samsung, já que a rival Huawei perdeu espaço em meio às restrições impostas pelos EUA.

“Com a presença da Huawei cada vez mais enfraquecida no mercado de smartphones, espera-se que os custos de marketing da Samsung sejam mais altos no quarto trimestre, já que Apple, Vivo, Xiaomi também tentarão assumir a participação de mercado da Huawei”, disse Park Sung-soon, analista da Cape Investment & Securities.

Os negócios de eletrodomésticos e TV da Samsung registraram ganhos recordes entre julho e setembro, impulsionados pela quarentena.