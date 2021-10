Dado Ruvic/Reuters Balanço da Amazon foi divulgado nesta quarta-feira, 27

Os primeiros meses de Andy Jassy como presidente executivo da Amazon começaram turbulentos. Em balanço financeiro divulgado nesta quinta-feira, 28, a empresa fundada por Jeff Bezos registrou lucro líquido de US$ 3,15 bilhões no trimestre encerrado em setembro, uma queda em relação aos US$ 6,33 bilhões atingidos no mesmo período do ano passado. Após o fechamento do mercado na Bolsa dos EUA, as ações da companhia caíam cerca de 4%.

Em julho, a Amazon já havia sinalizado desaceleração no crescimento: segundo a empresa, os números seriam desfavorecidos na comparação ano a ano com os resultados conquistados em 2020 em meio às restrições impostas pela pandemia, que provocaram um boom no comércio eletrônico. Paralelamente a isso, varejistas no mundo todo estão enfrentando escassez de suprimentos de produtos, desde brinquedos a laptops, o que dificultou o abastecimento das prateleiras no último trimestre.

Apesar de ter decepcionado investidores, a receita da Amazon no trimestre foi de US$ 110,8 bilhões, um crescimento de 15% na comparação anual – em abril de 2020, com as restrições ao comércio físico impostas pela pandemia, a companhia chegou a ter alta de 44% na receita.

Em comunicado a investidores nesta quinta, a empresa afirmou que, confrontada com a escolha entre otimizar os lucros no curto prazo e "fazer o que é melhor para os clientes no longo prazo", escolheu a última alternativa. A Amazon disse que houve um esforço para estender sua rede de entregas desde o início da pandemia, com aumento de custos, e também afirma que enfrenta problemas de falta de mão-de-obra, aumento nos custos salariais e "questões da cadeia de oferta global", bem como maiores custos de frete para transportar produtos. Andy Jassy avisou que a empresa espera assumir “vários bilhões de dólares” em custos extras em seus negócios de consumo no próximo trimestre para conter os problemas.

O serviço de nuvem da Amazon teve aumento de 39% em receita em relação ao ano passado – de abril a junho, o aumento havia sido de 37%. Com isso, as vendas do Amazon Web Services chegaram a US$ 16,11 bilhões.

A varejista americana prevê que a receita no próximo trimestre fique entre US$ 130 bilhões e US$ 140 bilhões.