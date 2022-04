YouTube Parag Agrawal falou com funcionários após o anúncio da compra do Twitter

Após a negociação que fez do bilionário Elon Musk o novo dono do Twitter, o futuro da empresa ainda é incerto. Em reunião com os funcionários da companhia, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, afirmou que ainda não sabe qual direção a rede social irá tomar. Nesta segunda-feira, 25, Elon Musk concretizou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões.

Agrawal, contudo, procurou tranquilizar os funcionários da empresa ao afirmar que, até o momento, não há nenhuma demissão planejada. “Há, de fato, incerteza sobre o que acontecerá após o fechamento do negócio”, afirmou. As informações foram publicadas pela agência Reuters e pelo site The Verge.

Durante a conversa com os funcionários, o CEO do Twitter também disse que a companhia não era “refém” de Elon Musk e incentivou os trabalhadores a permanecerem focados no trabalho. “Nós, como funcionários, controlamos o que acontece (na empresa)”, disse o CEO.

Uma sessão de perguntas e respostas entre Musk e representantes do Twitter deve ocorrer em breve.