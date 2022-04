Nesta terça-feira, 26, a União Europeia (UE) disse que é muito cedo para comentar sobre o acordo que o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, fechou para comprar o Twitter, mas lembrou que as regras de serviços digitais do bloco se aplicam a todas as principais plataformas.

"Nossa Lei de Serviços Digitais se aplica a todas as principais plataformas, para garantir que seu poder sobre o debate público esteja sujeito a regras democraticamente validadas para proteger melhor os direitos fundamentais online", disse o porta-voz da Comissão Europeia, Johannes Bahrke, em entrevista coletiva.

Musk fechou um acordo para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões na segunda-feira, em uma transação que transferirá o controle da plataforma acessada por milhões de usuários e líderes globais para as mãos da pessoa mais rica do mundo.

Thierry Breton, comissário para o mercado interno do executivo da UE, disse em um tweet: "Seja carros ou mídias sociais, qualquer empresa que opera na Europa precisa cumprir nossas regras - independentemente de sua participação acionária".

Be it cars or social media, any company operating in Europe needs to comply with our rules – regardless of their shareholding.

Mr Musk knows this well.

He is familiar with European rules on automotive, and will quickly adapt to the Digital Services Act.#DSA