David Paul Morris/Bloomberg Marc Benioff, presidente executivo da Salesforce

Há cinco anos, Marc Benioff chegou a negociar com a Microsoft a venda da Salesforce, empresa de software que ele cofundara em 1999 e que administra desde então. Se o negócio tivesse dado certo, ele teria sido muito bem recompensado – mas, no fim das contas, seria só mais um funcionário do colosso da tecnologia. Há duas semanas, ao anunciar que a Salesforce estava comprando o app de comunicação corporativa Slack por US$ 27,7 bilhões, Benioff fez algo muito mais difícil. Ele começou a se preparar para competir diretamente com a Microsoft, uma das empresas mais valiosas do mundo, em seu próprio território.

Na corrida impulsionada pela pandemia, a Microsoft vem lutando contra o Slack para possibilitar a colaboração remota por meio de ferramentas de comunicação. Quanto mais rápido a natureza do trabalho se transformar, mais valiosa será a vitória e mais acirrada será a competição. Benioff, de 56 anos, não parece incomodado. Ou talvez esteja em negação. Numa entrevista de trinta minutos após anunciar o negócio da Slack e os ganhos da Salesforce, ele rejeitou todas as oportunidades de falar sobre sua história com a Microsoft ou mesmo reconhecer sua existência.

“Que empresa é essa?”, disse ele. “Como se escreve esse nome?”.

A Microsoft tem um caixa de US$ 137 bilhões e um instinto competitivo bem apurado. Graças à onipresença do pacote Microsoft Office, a empresa recebe 115 milhões de usuários todos os dias em sua plataforma de bate-papo Teams, que supostamente foi criado para matar o Slack. Supostamente.

A Salesforce, especializada em software de gerenciamento de vendas, tinha US$ 9 bilhões em caixa neste verão. Apesar de sua familiaridade com o nome da marca, o Slack tinha apenas cerca de 12 milhões de usuários antes da pandemia. A empresa se recusou a atualizar seus números.

O aprendiz de Steve Jobs

Salesforce e Slack podem ser os azarões aqui – se você considerar que uma empresa de US$ 220 bilhões pode ser um azarão. Mas têm uma arma não muito secreta: Benioff. Ele aprendeu algumas lições para ser um grande showman com seu mentor, Steve Jobs, cofundador da Apple. Entre as lições, ele descobriu como transformar coletivas de imprensa em eventos e como se tornar a personificação de uma empresa. “Você tem que dar crédito a Benioff. Ele construiu uma das maiores empresas de software do mundo”, disse Mark Moerdler, analista de pesquisa sênior da Bernstein. “Mas esse negócio não vai ser fácil”.

Antes que a pandemia do novo coronavírus obrigasse as pessoas a ficarem em casa, a Salesforce era o maior empregador privado de São Francisco, eclipsando o banco Wells Fargo, empresa de 168 anos. Seus escritórios ficavam na Salesforce Tower, um edifício em forma de batom (ou de formato fálico) que dominava o horizonte e podia ser visto de toda a baía de São Francisco. À noite, ele se transforma em um ponto iluminado – em 2018, chegou a emular o Olho de Sauron, numa referência ao vilão da trilogia O Senhor dos Anéis.

Benioff, que tem raízes profundas na cidade, também dominava o discurso local, desafiando os outros chefes de tecnologia a se posicionarem publicamente. Ele e sua esposa, Lynne Benioff, contribuíram com US$ 100 milhões para um novo hospital infantil. Em 2018, o casal comprou a revista Time por US$ 190 milhões. A Forbes estima o patrimônio líquido de Benioff em US$ 9,4 bilhões.

Mas o magnata talvez esteja ficando cansado dos holofotes. “Você não encontrou nenhum outro protagonista mais interessante e mais bonito, não?”, ele perguntou.

Na entrevista, Benioff não se deixou ser dissuadido nem desviado de seus pontos de discussão: “Os negócios são a maior plataforma de mudança (...). O futuro da nossa indústria é um ambiente de trabalho em qualquer lugar (...). Gosto de inovar, gosto de criar, gosto de ver as coisas e fazer acontecer (...). Adoro cuidar de todos os colaboradores, não só dos acionistas”.

Desafio de bater Microsoft é grande, mas sinergia também

A questão de saber se Benioff conseguirá desafiar a Microsoft provavelmente se tornará objeto de fascínio por um bom tempo no Vale do Silício. Nas últimas duas décadas, a Salesforce adquiriu dezenas de empresas para ampliar seus produtos principais. A maior aquisição antes da Slack foi a Tableau, uma empresa de visualização de dados, que a Salesforce comprou por US$ 15,3 bilhões no ano passado.

As reações iniciais à compra da Slack, que é um negócio que envolve dinheiro e ações, variaram do entusiasmo cauteloso ao entusiasmo exagerado. O Slack está perdendo dinheiro, e as ferramentas colaborativas da Salesforce são fracas. “Marc fechou o círculo. Depois de avaliar uma venda para a Microsoft, ele agora está se tornando a próxima Microsoft”, disse Venky Ganesan, diretor-gerente da empresa de capital de risco Menlo Ventures, especializada em software.

Ganesan, que disse conhecer Benioff apenas como homem de negócios, elogiou sua capacidade de “visualizar um determinado futuro e, em seguida, fazê-lo acontecer”. Já Daniel Newman, principal analista da Futurum Research, criticou a Salesforce no passado, mas disse que o negócio com o Slack tem uma chance razoável de sucesso.

“Você tem o Slack, um produto que as pessoas adoram, mas que não foi bem comercializado”, disse Newman. “A Salesforce e Benioff podem proporcionar um crescimento mais rápido e extrair um potencial inexplorado. Desculpe-me por usar a palavra da moda, mas talvez seja realmente um daqueles momentos de sinergia”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU