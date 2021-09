Thomas Whte/Reuters Instagram focará na expansão de recursos de supervisão dos pais para adolescentes

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 27, que está interrompendo o desenvolvimento do Instagram Kids, uma versão do aplicativo para crianças menores de 13 anos. O projeto era alvo de críticas de reguladores e usuários.

Em nota, a rede social afirmou que a pausa dará à empresa mais tempo para discutir a iniciativa com pais, especialistas, legisladores e reguladores. “Embora acreditemos que construir o Instagram Kids seja a coisa certa a fazer, vamos reavaliar o projeto em uma data posterior. Nesse ínterim, o Instagram continuará a se concentrar na segurança dos adolescentes e na expansão dos recursos de supervisão dos pais para adolescentes”, disse a companhia nesta segunda.

A reavaliação do app, porém, não deve mudar a essência do projeto. “Os críticos do Instagram Kids verão isso como um reconhecimento de que o projeto é uma má ideia. Esse não é o caso”, disse o Facebook. “As crianças já estão online e acreditamos que desenvolver experiências adequadas à idade, projetadas especificamente para elas, é muito melhor para os pais do que a situação atual”.

A empresa também disse que o Instagram Kids nunca foi voltado a crianças pequenas, e sim àquelas entre 10 e 12 anos. “Será necessária a permissão dos pais para participar do app, ele não terá anúncios e terá conteúdo e recursos adequados para a idade”, afirmou.

Neste mês, a pressão contra a rede social aumentou após o jornal americano Wall Street Journal revelar que a empresa ignorou o impacto do Instagram na saúde mental de adolescentes. A reportagem afirma que, em uma pesquisa interna realizada em março de 2020, a companhia descobriu que 32% das meninas que se sentiam mal com o próprio corpo ficavam ainda pior ao acessar o Instagram.