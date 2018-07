Divulgação

O serviço de streaming de música Deezer anunciou nesta quarta-feira, 20, que levantou US$ 109 milhões em uma nova rodada de investimentos. O capital foi recebido poucos meses depois de a empresa abandonar os planos de fazer sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês. O investimento, segundo a empresa, foi liderado pelos fundos de investimentos Access Industries, com participação da Orange. A empresa não revelou qual a participação de cada fundo no valor total do aporte.

O investimento representa cerca de um terço do valor que a companhia francesa esperava levantar no IPO. Em outubro do ano passado, a empresa planejava receber US$ 340 milhões em investimentos ao abrir capital na bolsa de valores Euronext, sediada em Paris. O dinheiro permitiria que o Deezer fosse mais competitivo em relação aos concorrentes, entre eles o Spotify, que lidera o mercado de streaming em número de usuários. Os planos da empresa, porém, minguaram nos meses seguintes e o IPO não ocorreu.

Em comunicado enviado à imprensa, o Deezer afirma que o financiamento será usado para atrair novos usuários em todo o mundo e acelerar o lançamento de novos recursos. “Estamos nos estágios iniciais do mercado de streaming musical que já se tornou, rapidamente, o principal canal para distribuição de música”, disse o presidente-executivo do Deezer, Hans-Holger Albrecht.

Entre as iniciativas que o Deezer aposta para aumentar o número de clientes estão as parcerias com operadoras de telecomunicações. No Brasil, o serviço mantém um acordo com a operadora Tim desde outubro de 2014. Neste modelo, a mensalidade referente ao serviço é cobrada diretamente na conta do celular enviada pela operadora para os clientes – o que aumenta o público-alvo do serviço para pessoas que não possuem cartão de crédito.

Catálogo. O Deezer também anunciou que o catálogo de faixas disponível por meio do serviço superou a marca de 40 milhões. Este número inclui, além de músicas, programas de rádio, versões em áudio de livros e podcasts. De acordo com a companhia, mais de 40 mil conteúdos de áudio não musicais foram adicionados à biblioteca nos últimos meses.

Até o momento, o Deezer possui cerca de 6 milhões de assinantes em cerca de 180 países. O número ainda é pequeno se comparado ao seu principal rival, o Spotify, que reúne mais de 20 milhões de pessoas que pagam para ter acesso ao catálogo de músicas do serviço. O próprio Apple Music, serviço de streaming lançado pela fabricante do iPhone no ano passado, já superou a marca de 7 milhões de assinantes.