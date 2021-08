Divulgação/WhatsApp Visualização única de mídias do WhatsApp tem como objetivo otimizar armazenamento de memória dos usuários e trazer mais privacidade

O WhatsApp anuncia nesta terça-feira, 3, que o aplicativo de mensagens recebeu o recurso de fotos que desaparecem da conversa depois de visualizadas pelo usuário. A novidade é revelada justamente no dia em que os Fleets, do Twitter, foram encerrados pela plataforma depois de um final de semana de 'nudes'.

Como se fosse um "clicou, viu, sumiu", o mensageiro irá colocar um ícone com o número 1 na tela do usuário, indicando que aquela imagem ou vídeo só poderá ser visualizado apenas uma vez. Depois que a mídia for visualizada, será mostrada a frase "Mensagem aberta", similar ao que já faz o Instagram nas conversas privadas no aplicativo.

O WhatsApp espera que a ferramenta possa ajudar otimizar o armazenamento de memória dos dispositivos móveis dos usuários. "Nem tudo que compartilhamos precisa se tornar um registro digital permanente. Em muitos aparelhos, uma simples foto pode ocupar um espaço de armazenamento para sempre", explica a empresa em nota.

Além disso, aplicativo de mensagens indica que espera que os usuários possam compartilhar reações rápidas ou conteúdos confidenciais, como a senha do Wi-Fi.

As fotos autodeletáveis serão implementadas para todos os usuários que atualizarem o aplicativo ao longo desta semana.

Como usar recurso de visualização única do WhatsApp

Ao enviar uma foto, no campo de adicionar legenda, o usuário poderá clicar no ícone de número 1, no canto direito da tela. Em seguida, aparecerá um aviso dizendo que é uma foto de visualização única.

Na conversa, o receptor não poderá ver o conteúdo, a menos que clique no arquivo e mantenha o dedo pressionado na tela. Ao soltar, o arquivo será deletado automaticamente e aparecerá a seguinte mensagem: "Mensagem aberta".