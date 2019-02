AP/ Matt Rourke Apesar das boas notícias, ações operam em baixa de 7%

O Twitter registrou uma perda de 5 milhões de usuários ativos mensais no quarto trimestre de 2018. Ao todo, 321 milhões de usuários frequentaram a rede social, enquanto no trimestre passado esse número era de 326 milhões. Entretanto, empresa registrou um aumento de 24% na receita do último trimestre, um salto para US$ 909 milhões – a estimativa do mercado era de US$ 868,2 milhões.

A queda no número de usuários faz parte da campanha do Twitter de fazer uma faxina na rede social, uma medida da empresa após receber críticas por permitir manipulação política e discurso de ódio na plataforma.

O lucro líquido do Twitter mais que dobrou no último trimestre, atingindo o valor de US$ 255 milhões. Com esse resultado, a empresa fechou cinco trimestres consecutivos de lucros, após anos de perda de dinheiro.

O crescimento da receita total de publicidade foi o grande responsável pelos resultados positivos do Twitter neste trimestre: o valor aumentou 23%, para US$ 791 milhões. Mais da metade dessa receita veio de anúncios em vídeo colocados por clientes corporativos.

Apesar das boas notícias, a expectativa de receita da empresa para o primeiro trimestre de 2019 desanimaram os investidores. O Twitter anunciou previsão de receita entre US$ 715 milhões e US$ 775 milhões, abaixo da expectativa média de cerca de US$ 765. Ao 12h desta quinta-feira, 7, as ações da empresa operavam com baixa de 7%.