Após um tornado atingir uma fábrica em Edwardsville, Illinois, os trabalhadores da Amazon, fizeram hoje um pedido para que a empresa deixe que os funcionários possam utilizar os celulares dentro do ambiente de trabalho outra vez, e assim, possam manter contato com os familiares e ter acesso a notícias que possibilitem a eles ficarem alertas com desastres naturais, como o que ocorreu.

Mas, por que a Amazon deixou de permitir os funcionários em seu espaço de trabalho de usar seus celulares? Segundo os protocolos de segurança, isso é devido ao risco de distrações causadas pelo aparelho em áreas de trabalho com equipamento pesado.

O tornado que atingiu a fábrica, segundo os funcionários, se formou no estacionamento do local. Um desses trabalhadores, Alonzo Harris, em uma entrevista ao New York Times disse: “Senti que o chão estava saindo do chão”. “Senti o vento soprando e vi destroços voando por toda parte, as pessoas começaram a gritar e berrar e as luzes se apagaram”.

Os trabalhadores que foram contratados de maneira temporária que trabalham do lado de fora da fábrica, como o senhor Harris, foram alertados através dos celulares de trabalho. O próprio disse em sua entrevista que foi alertado pelo celular e que os outros começaram a gritar que aquilo não era um teste.