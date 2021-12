Kim Kyung-Hoon/Reuters Funcionários da Amazon reclamam de más condições de trabalho

Após um tornado atingir um armazém da Amazon em Illinois, nos EUA, no último final de semana, trabalhadores da empresa pediram para seus celulares serem liberados no trabalho. O apelo foi feito nesta segunda-feira, 13, e reviveu a decisão da companhia em relação à proibição dos aparelhos durante o expediente.

Segundo a Amazon, os funcionários são instruídos a não utilizarem os celulares por motivos de segurança, devido ao risco de distrações causadas pelo aparelho em áreas de trabalho com equipamento pesado. Ainda assim, muitos trabalhadores afirmaram que mantiveram os celulares durante o expediente, mesmo com a orientação.

A regra da Amazon está sendo questionada pelos funcionários depois que o alerta de tornado no armazém foi acionado apenas alguns minutos antes da chegada do fenômeno. Sem os celulares, os funcionários não souberam da tempestade que se aproximava e nem conseguiram avisar familiares depois do desastre.

Perguntada pelo assunto, a empresa não quis comentar sobre a política de uso de celulares. A Amazon afirmou que está prestando o “suporte necessário para os funcionários e parceiros na área”, segundo a agência de notícias Bloomberg.