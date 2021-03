Twitter O teste está sendo feito apenas com alguns usuários de Android e iOS

Depois da polêmica em relação à forma como as fotos no Twitter são mostradas na timeline, a rede social anunciou que está testando um novo recurso para melhorar a ferramenta. Segundo a empresa, a intenção é melhorar a visualização da imagem, ao exibir imagens inteiras, e fazê-la o mais acurada possível.

No ano passado, usuários da plataforma descobriram que o algoritmo utilizado pelo Twitter priorizava pessoas brancas ao mostrar a prévia de visualização.

Trying a horrible experiment... Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia — Tony “Abolish ICE” Arcieri (@bascule) September 19, 2020

Na rede, testes deixaram de fora da visualização figuras importantes como o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, e levaram ao questionamento de como o Twitter regulava a ferramenta, acusada de ser racista.

Agora, no teste que está disponível apenas para alguns usuários de Android e iOS, as imagens poderão ser visualizadas antes do tuíte ser publicado. Ainda, grande parte das fotos únicas, ou seja, publicações com apenas uma foto, vão mostrar a imagem inteira e não apenas uma parte dela.

Today we’re launching a test to a small group on iOS and Android to give people an accurate preview of how their images will appear when they Tweet a photo. pic.twitter.com/cxu7wv3Khs — Dantley Davis (@dantley) March 10, 2021

À época em que a prática foi revelada, o Twitter se desculpou e disse que a ferramenta havia sido testada e que não tinha apresentado nenhuma preferência preconceituosa na exibição das fotos. A rede social também afirmou que estava trabalhando para corrigir o problema.