Samsung pode cancelar pedidos do Galaxy Fold

A Samsung informou nesta terça, 7, que ainda não pode confirmar uma data de envio aos clientes do smartphone com tela dobrável Galaxy Fold e pediu desculpas pelo atraso aos consumidores que se credenciaram na pré-venda do aparelho, que custa US$ 2 mil nos Estados Unidos.

A Samsung atrasou as vendas globais do telefone depois que jornalistas encontraram problemas na tela de aparelhos que receberam para testes.

“Se não recebermos notícias de vocês e não tivermos enviado até 31 de maio, seu pedido será cancelado automaticamente”, informou a gigante de tecnologia sul-coreana a clientes que encomendaram o Fold. No final de abril, a empresa já havia anunciado que adiaria o lançamento do aparelho nos EUA e na China.

Entenda o caso

O entusiasmo com o anúncio do primeiro smartphone dobrável de uma grande fabricante acabou rápido: jornalistas que testaram o aparelho se depararam com problemas na tela dobrável e os relatos se espalharam pela internet. O Galaxy Fold do editor do site The Verge, Dieter Bohn, durou apenas um dia – logo começaram a aparecer bolhas na tela do aparelho.

Em resposta às reclamações, a Samsung afirmou que iria analisar os celulares dos jornalistas em questão. Além disso, a empresa reforçou que a camada protetora da tela do celular não pode ser removida, e disse que garantiria que essa informação chegaria aos clientes. Porém, desde então, as notícias de adiamentos foram se acumulando e agora o futuro do próprio aparelho é incerto.