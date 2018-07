REUTERS

A LG anunciou nesta quinta-feira, 26, uma reestruturação interna, que tem o objetivo de dar novo fôlego à divisão de dispositivos móveis – que cresce abaixo da expectativa de mercado – além de impulsionar as vendas de TVs. A partir de agora, o controle da empresa será dividido entre Jo Seong-jin, que continua como presidente e CEO da divisão de eletrodomésticos; Juno Cho será o CEO da área de dispositivos móveis; e David Jung será responsável pelas finanças da empresa. Com essa nova organização, cada divisão se torna mais independente, sem a necessidade de se reportar a um comando central.

A fabricante de eletrônicos também anunciou outras mudanças. O executivo Lee Sang-bong, atual diretor de negócios para o setor energético, vai assumir a função de diretor de negócios com empresas. Enquanto isso, Wayne Park assumirá o cargo de vice-presidente executivo da sul-coreana e Brian Na vai controlar as vendas da fabricante, além do marketing.

O grande foco desta reestruturação é o setor celulares da LG, que está passando por problemas desde o ano passado. De acordo com dados da consultoria Gartner, a LG registrou queda de 14,5% nas vendas de celulares no terceiro trimestre de 2015 em relação a igual período do ano passado. No período, a empresa viu sua participação no mercado global de celulares cair de 4,6% para 3,8%.

Segundo a empresa, as mudanças vão permitir que cada divisão fique livre para explorar novas oportunidades. De acordo com a LG, os executivos já começam a fazer mudanças em suas respectivas áreas de atuação na semana que vem. Entretanto, a nova gestão da empresa ainda depende da aprovação dos acionistas.

Na luta. A LG não é a única empresa que está lutando para manter os consumidores entusiasmados com smartphones da marca. A Sony, por exemplo, anunciou no início de outubro que pode sair do mercado de celulares, caso não consiga recuperar as vendas em breve. Segundo o Gartner, as vendas de smartphones alcançaram 353 milhões de unidades no terceiro trimestre, alta de 15,5% em relação a igual período do ano passado.