Reuters/Charles Platiau Os escritórios da Deezer em Paris, na França

O serviço de streaming de música Deezer anunciou nesta segunda-feira, 6, que recebeu uma nova rodada de investimentos de € 160 milhões. Com o aporte, liderado pelo príncipe saudita Alwaleed e com participação da operadora francesa Orange, a startup ganha forças para seguir brigando no mercado global com os rivais Spotify e Apple Music.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, a startup francesa agora vale US$ 1,2 bilhões, após o aporte. Para se diferenciar dos rivais, que tem ganhado força nos países desenvolvidos, a meta da empresa é investir em mercados emergentes, especialmente no Oriente Médio, na Ásia e na África. No Brasil, vale dizer, a Deezer é um dos principais nomes do mercado de streaming de música.

"O novo financiamento nos permite acelerar nossa expansão nos mercados internacionais de música em rápido crescimento e fortalecer nossas posições nos principais territórios", disse Hans-Holger Albrecht, presidente executivo da Deezer.

Hoje, a empresa diz ter 14 milhões de usuários, entre assinantes e contas gratuitas – neste segundo caso, a monetização é feita por anúncios. É um número bem abaixo dos rivais Apple Music e Spotify – que tem 40 milhões e 84 milhões de assinantes, respectivamente.